De Gregori e Venditti cantano Lucio Dalla: audio e testo della cover di Canzone

De Gregori e Venditti cantano Lucio Dalla e fanno una sorpresa ai fan. Nell’ultima ora, infatti, i due artisti hanno lanciato la versione studio della cover di Canzone, il grande successo che il cantautore bolognese incise nel 1996 dopo una scrittura a 4 mani con Samuele Bersani.

Il brano fu incluso nel disco Canzoni e nel tour del 2010 Lucio Dalla lo portò sul palco insieme, appunto, a Francesco De Gregori. La registrazione dal vivo fece parte in seguito della raccolta live Work In Progress pubblicata sempre nel 2010 dai due cantautori.

Oggi, senza preavviso, De Gregori e Venditti cantano Lucio Dalla e danno ai fan un assaggio di ciò che sarà il grande concerto del 17 luglio 2021 allo Stadio Olimpico di Roma, inizialmente programmato al 5 settembre 2020 e rimandato per via del rispetto delle normative di contenimento della pandemia del Coronavirus.

Francesco De Gregori e Antonello Venditti uniscono di nuovo le forze 48 anni dopo Theorius Campus, unico album registrato insieme nel 1972, un disco in cui i due cantautori non cantarono mai in simultanea ma si scambiarono l’interpretazione delle 12 tracce che componevano la tracklist.

Theorius Campus è ancora oggi l’unico disco in studio in cui Venditti e De Gregori hanno collaborato come duo.

Con il concerto allo Stadio Olimpico i due artisti ripercorrono decenni di storia della musica italiana. La novità, dunque, è stata accolta con ottimismo dai fan e in questo modo viene alleggerita l’attesa per il grande evento.

Nella versione di Canzone con cui De Gregori e Venditti cantano Lucio Dalla le dinamiche della versione originale sono rispettate, tanto da spingere i fan a festeggiare l’arrivo di un tributo che non altera un classico della musica italiana, ricordando le forti polemiche esplose a seguito dell’iniziativa I Love My Radio specialmente nella versione di Centro Di Gravità Permanente di Franco Battiato interpretata da Biagio Antonacci.

Non so aspettarti più di tanto

Ogni minuto mi dà

L’istinto di cucire il tempo

E di portarti di qua

Ho un materasso di parole

Scritte apposta per te

E ti direi spegni la luce

Che il cielo c’è

Star lontano da lei non si vive

Stare senza di lei mi uccide

Testa dura testa di rapa

Vorrei amarti anche qua

Nel cesso di una discoteca

O sopra il tavolo di un bar

O stare nudi in mezzo a un campo

A sentirsi addosso il vento

Io non chiedo più di tanto

Anche se muoio son contento

Canzone cercala se puoi

dille che non mi perda mai

va’ per le strade e tra la gente

diglielo veramente

Io i miei occhi dai tuoi occhi

Non li staccherei maiE adesso anzi me li mangio

Tanto tu non lo sai

Occhi di mare senza scogli

Il mare sbatte su di me

Che ho sempre fatto solo sbagli

Ma uno sbaglio che cos’è

Canzone cercala se puoi

dille che non mi lasci mai

va’ per le strade e tra la gente

diglielo dolcemente

E come lacrime la pioggia

Mi ricorda la sua faccia

Io la vedo in ogni goccia

Che mi cade sulla giacca

Canzone trovala se puoi

dille che l’amo e se lo vuoi

va’ per le strade e tra la gente

diglielo veramente

non può restare indifferente

e se rimane indifferente

non è lei

