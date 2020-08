Claudio Amendola e Nero a Metà 2 tornano dal 10 settembre su Rai1 con un nuovo e intricato caso

Formula che vince non si cambia e così Claudio Amendola e Nero a Metà 2 si preparano a conquistare di nuovo gli ascolti del prime time a partire dal 10 settembre e, quindi, al giovedì. Non sappiamo bene quale sarà la controprogrammazione alla luce del fatto che Mediaset è sempre più proiettata verso l’intrattenimento e meno nelle fiction e nelle serie tv, ma quello che è certo è che sarà dura abbattere un mostro sacro come l’attore romano soprattutto in questo ruolo e con Miguel Gobbo Diaz al suo fianco.

Il rapporto tra amore e odio che il suo ispettore Carlo Guerrieri ha messo in piedi con Malik ha conquistato il pubblico e su questo nascerà anche la seconda stagione che terrà compagnia al pubblico con alcuni nuovi casi ma non solo quelli che, di volta in volta, cambieranno e metteranno a dura prova la coppia di investigatori, ma anche quello che farà da anello di congiunzione in tutti gli episodi.

Al centro ci saranno nuovi scontri e nuove indagini ma non una nuova squadra visto che quella rimarrà quella di sempre. Al fianco di Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz ci saranno ancora Rosa Diletta Rossi, Antonia Liskova, Fortunato Cerlino, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario, Alessia Barela ed Angela Finocchiaro e tra le new entry ci saranno Claudia Vismara, Eugenio Franceschini e Nicole Grimaudo.

Proprio quest’ultima sarà protagonista di una nuova trama orizzontale che sconvolgerà tutta la squadra e che, a detta del regista Marco Pontecorvo, “porterà ad un vero e proprio terremoto all’interno del team costringendo tutti a prendere posizioni spesso differenti”. In sei serate andranno avanti delle serrate indagini per scoprire la verità sulla morte di un giovane collega e non tutto quello che si pensa alla fine si rivelerà essere tale, cosa succederà e fino a dove si spingeranno i nostri protagonisti?

Ecco il trailer della nuova stagione della serie:

Anche in Nero a Metà 2 rimangono centrali alcuni temi importanti e relativi alla cronaca di tutti i giorni a cominciare dal razzismo e finendo alla violenza. Lo stesso Claudio Amendola ha spiegato: “Nei casi di puntata abbiamo anche attinto alla cronaca e quindi abbiamo affrontato altre tematiche, altrettanto spaventose: bullismo, violenze in famiglia, traffico di organi. C’è la possibilità di raccontare qualcosa di più, ed in questo la Rai e Cattleya ci supportano molto”. Proprio il furto di un organo sarà al centro dei primi episodi di Nero a Metà 2 ma con una promessa importate dello stesso attore: “Il passato non smette mai di tornare”. Ci saranno ancora guai per lui?