Audio e testo del nuovo singolo dei Modà, Cuore Di Cemento è un ritorno alle origini

Il nuovo singolo dei Modà è Cuore Di Cemento. Il brano, che è slegato dal progetto dell’album Testa O Croce, segna un ritorno al suono originale del gruppo, che ha incontrato il gusto dei fan che li seguono fin dal primo momento.

Del ritorno con Cuore Di Cemento, Kekko Silvestre ha raccontato:

“Con Cuore Di Cemento ritornano i Modà nella loro veste più riconoscibile. Un brano intenso, forse il più atteso anche da parte di chi ci segue da anni. Sono molto contento dei risultati conseguiti con Testa O Croce, è stato un album molto apprezzato dai nostri fan, e sono allo stesso tempo curioso di sapere che cosa ne pensano di risentirci con questa sonorità”

Il tour per il supporto di Testa O Croce avrebbe dovuto approdare anche sul palco dell’Arena di Verona, nella data che è stata rimandata a causa del perdurare dell’emergenza Coronavirus che non ha consentito di organizzare il concerto nel rispetto delle normative anti-Covid.

Testa O Croce ha rappresento un ritorno alla musica per i Modà, che avevano deciso di prendersi una pausa dalla musica, per permettere a Kekko Silvestre di realizzare il sogno di diventare regista. Il progetto non è poi andato in porto, tanto che la sceneggiatura è stata riversata in un libro che è stato presentato in un lungo instore.

La lavorazione del disco è andata per le lunghe, con l’uscita definitiva dell’album che è avvenuta nel mese di ottobre e dopo il rilascio di diversi singoli promozionali, a cominciare da Quel Sorriso In Volto e Quelli Come Me.

Il percorso musicale continua quindi con un nuovo brano con il quale il gruppo ha riscoperto il suono degli inizi, che negli anni avevano abbandonato in favore di qualcosa di più morbido. Il ritorno al rock sembra aver già incontrato il parere positivo dei fan.

Testo Cuore Di Cemento dei Modà