Allarme super spreader coronavirus, chi sono e quali misure di sicurezza

Nelle ultime ore è scattato l’allarme super spreader di coronavirus. Un momento molto delicato quello che si sta vivendo a livello globale, con alcuni paesi che sono nel pieno della prima ondata. E con altri, come l’Italia, che sono a rischio di una possibile ricaduta, con la seconda ondata che parrebbe essere dietro l’angolo.

I numeri, in termini di contagi, fatti registrare negli ultimi giorni sono infatti molto preoccupanti. E ci riportano ai difficili giorni del lockdown. Ad aiutare la diffusione del Covid ci hanno pensato i comportamenti ben poco rispettosi delle norme delle ultime settimane. In particolar modo, il centro nevralgico del contagio è divenuta suo malgrado la Sardegna, una delle zone sostanzialmente meno colpite durante la pandemia. E la chiusura delle discoteche, dove gli assembramenti erano inevitabili, è arrivata in ritardo.

C’è dunque da fare i conti con i numerosi contagiati, molto spesso asintomatici, che attualmente sono in giro. E tra questi i più preoccupanti i super spreader di coronavirus.

Super spreader coronavirus, un pericolo spesso silente

Proviamo a fare luce su chi identifica il termine super spreader di coronavirus. In questo modo vengono identificati, in linea di massima, tutti coloro che sono affetti da Covid – mostrandone o meno i sintomi – dotati di una carica virale maggiore rispetto ai normali contagiati. In sostanza, sono tutti quei positivi che, proporzionalmente, rischiano di infettare più persone attorno a loro.

Questo è ovviamente un dato che può essere evidenziato soltanto dalle analisi del caso, dal momento che, a maggior ragione per gli asintomatici, non è possibile identificarli. È necessario dunque, a maggior ragione per chi rientra dalle zone a rischio, sottoporsi agli accertamenti del caso. In primo luogo per il proprio interesse personale, e in seconda istanza per scongiurare il pericolo di andare in giro e rappresentare un pericolo per la salute pubblica.

E negli aeroporti di Roma, Ciampino e Fiumicino, si viaggia a ritmi vertiginosi in termini di tamponi effettuati ai passeggeri in arrivo. Stando agli ultimi dati riportati dall’Uscar, l’unità speciale della Regione Lazio, su 17 tamponi risultati positivi ben 10 erano super spreader di coronavirus. Le provenienze erano, in linea di massima, dalla Spagna e da Mykonos.

Occorre quindi attivare il proprio personalissimo senso di responsabilità, evitando di svicolare come tutti i furboni che, in Sardegna, hanno fornito nei locali generalità e numeri di telefono fasulli. E che attualmente rischiano di essere bombe biologiche in giro per l’intera penisola.