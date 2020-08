11 anni fa Noel Gallagher lasciava gli Oasis: “Non lavorerò con Liam un giorno di più”

Mentre Noel Gallagher lasciava gli Oasis, quel terribile 28 agosto 2009, c’era una folla in attesa. La band di Manchester stava per salire sul palco del festival Rock En Sein di Parigi ma nel backstage c’era il solito trambusto. Tra i fratelli Gallagher, sempre più belligeranti, volavano più saette del solito e non c’era verso di riportare la calma. La situazione degenerò quando volarono gli schiaffi.

Noel era sfinito e furente, montò in macchina e se ne andò nonostante i ripetuti tentativi dei collaboratori di farlo tornare in sé. La storia degli Oasis finì quella sera, mentre 30mila persone erano arrivate alle luci dell’alba per assistere al concerto.

“Gli Oasis non esistono più. Stasera non suoneranno e il resto del tour europeo è annullato”, disse un portavoce dal palco tra i fischi e i “boo” del pubblico. La macchina della stampa si era già messa in moto. Dai messaggi che partivano dal pubblico ad amici, colleghi e conoscenti i blog e le testate internazionali iniziarono a riempire le pagine con la triste notizia.

La conferma arrivò dal direttore del Rock En Seine, che comunicò ai giornalisti l’annullamento del concerto, l’uscita di scena di Noel e la fine della band britannica più influente della scena brit-pop degli anni ’90.

Ancora, la conferma ufficiale arrivò da un comunicato firmato dallo stesso Noel Gallagher. In extremis gli organizzatori del Rock En Seine chiamarono sul palco i Madness, che erano previsti per la line-up quella stessa sera. Gli Oasis erano programmati con headliner e nello stesso giorno salirono sul palco i Keane, Amy Macdonald e i Vampire Weekend.

Qualche anno dopo Liam (mai rassegnatosi alla fine della band) ha detto del fratello: “È un uomo terribile. Sento ancora il dolore” affermando addirittura di provare vergogna per lui.

Di seguito il comunicato ufficiale con il quale Noel Gallagher lasciava gli Oasis: