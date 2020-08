Un Passo dal Cielo – Io ti salverò, Terence Hill torna protagonista del film tratto dalla fiction Rai

Un Passo dal Cielo – Io ti salverò è il film tratto dalla fiction di successo Rai che ha visto Terence Hill protagonista nelle prime tre stagioni. Dalle successive è stato sostituito, come sappiamo, da Daniele Liotti, lasciando a Hill campo libero per proseguire la sua avventura come Don Matteo.

Seppur indicato come episodio conclusivo della seconda stagione, in realtà si tratta di un vero e proprio film. La rete ammiraglia continua quindi a puntare su Terence Hill, uno degli attori italiani più amati dal pubblico, proponendo Un Passo dal Cielo – Io ti salverò nella serata di giovedì 27 agosto.

La trama vede Pietro Thiene (Hill) alle prese con il ritrovamento di Natasha, una ragazza misteriosa che tanto gli ricorda Anya. La giovane si trova i una sala giochi in Austria, dove è costretta a prostituirsi assieme ad altre ragazze. Dopo aver contattato il commissario Nappi, la polizia fa inutilmente irruzione nel locale, poiché le ragazze sono sparite e non c’è più alcuna traccia né di loro né dei clienti. L’unico indizio è un diario scritto in caratteri cirillici, rimasto lì (forse lasciato volutamente da Natasha), che Pietro cerca di tradurre con l’aiuto della dottoressa Emma. Intanto Silvia scopre di essere incinta e quindi deve dirlo a Vincenzo, proprio quando le cose con lui stanno andando per il verso giusto.

Rispetto agli altri episodi, Io ti salverò ha una durata maggiore, rendendolo di fatto un film vero e proprio. Nel cast, oltre a Terence Hill nei panni di Pietro Thiene, troviamo alcuni personaggi della fiction originale: Enrico lanniello (il commissario Nappi), Cat Marlon, Gianmarco Pozzoli (Huber), Gabriele Rossi, Claudia Gaffuri, Francesco Salvi e Katia Ricciarelli nel ruolo di Assunta. Tra gli altri interpreti figurano: Raniero Monaco di Lapio nei panni di Tobias; Daniel Vivian è Nikolaj Yelisev; Pierpaolo Spollon è Claudio, il poliziotto; Catrinel Marlon è Anya Chevankova; Maciej Robakiewicz interpreta Hans Berger; Lea Karen Gramsdorff è Tatiana Libanenko; e Caterina Shulha nel ruolo di Natasha.

Un Passo dal Cielo tornerà con la sesta stagione nella prossima stagione televisiva. Ci sarà ancora Daniele Liotti nei panni del nuovo capo della forestale, Francesco Neri.

L’appuntamento con Un Passo dal Cielo – Io ti salverò è per stasera alle 21:25 su Rai1.