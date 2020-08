Ufficiale la tracklist di Crepe di Irama, il nuovo EP con Mediterranea e Arrogante

La tracklist di Crepe di Irama è finalmente ufficiale. L’EP, annunciato a sorpresa, conterrà anche le ultime hit estive Arrogante e Mediterranea, che ha già conquistato il doppio disco di platino.

Ad aprire la tracklist appena annunciata è il brano che dà il titolo all’EP, Crepe, al quale si aggiungono altre 6 tracce. I brani totali inseriti del prossimo lavoro di Irama, prima del quale ha parlato anche del mercato discografico. La data di uscita è quella del 28 agosto.

“Il mercato musicale continua a preconfezionare artisti, come fossero prodotti su uno scaffale. Ma io sono nato con delle crepe e nessuno sarà mai in grado di chiuderle. Quindi se mi chiedi se sono un cantautore, un rapper o una rockstar io non sono niente di tutto questo. Io sono IRAMA”.