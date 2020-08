The Sinner raddoppia oggi su Italia1 ma poi arriva lo stop: cosa succederà nei nuovi episodi del 27 agosto?

Tutto è pronto per un lungo giovedì sera di paura e non solo. Subito dopo tre episodi di Chicago Med 4, infatti, si rinnova l’appuntamento con la prima stagione di The Sinner. La serie antologica che ha visto come protagonista Jessica Biel ha riscosso notevole successo nonostante la sua “età” al suo primo passaggio su Italia1 ma la programmazione sta per cambiare e tutto per lasciare spazio al calcio. Al momento sembra che The Sinner andrà in onda oggi, 27 agosto, ma non farà lo stesso giovedì prossimo ma non ci è dato sapere cosa ne sarà dei restanti episodi e quando andranno in onda.

Al momento l’unica cosa certa, annunciata sui profili social di Italia1, è che la serie tornerà con un doppio episodio, il terzo e il quarto della stagione, in cui le indagini di Ambrose continueranno. Il detective è pronto a scongiurare la condanna a morte per la bella Cora che, intanto, continua a voler andare contro il suo destino senza muovere un dito. Cosa ne sarà di lei?

Negli episodi di The Sinner di questa sera, sottoposta a perizia psichiatrica, Cora viene ritenuta capace di intendere e di volere e, pur di evitare alla sua famiglia ulteriori sofferenze, conferma la sua dichiarazione di colpevolezza davanti alla corte. Anche le perplessità circa la mancanza di un movente finiscono per passare in secondo piano dopo la scoperta di alcune cicatrici sulle braccia della donna, che proverebbero il suo passato di tossicodipendente.

Un doppio appuntamento con The Sinner vi aspetta oggi in seconda serata! Pubblicato da Italia1 su Giovedì 27 agosto 2020

Ambrose è sempre più convinto che, alla base del folle gesto di Cora, si nasconda un terribile trauma di cui la donna è stata vittima e che la canzone ascoltata in spiaggia avrebbe fatto riaffiorare. Un’ipotesi che troverebbe conferma nel mistero che avvolge i due mesi successivi alla “fuga” di Cora, scomparsa da casa il weekend del 4 luglio del 2012, e di cui la donna non serba alcun ricordo.

Il detective Ambrose convince la dottoressa Chang a sottoporre Cora a delle sedute di ipnosi per cercare di ricordare cosa sia successo durante i due mesi successivi al 3 luglio 2012. Iniziano cosi’ a emergere alcuni particolari relativi a quella notte, che portano alla scoperta di un cadavere sepolto nei boschi. Intanto Mason, il marito di Cora, rischia di mettersi nei guai, pur di dimostrare il coinvolgimento di JD nel caso della moglie. Come finirà per loro?