The Making Of, la nuova commedia romantica con Richard Gere e Diane Keaton

The Making Of è un nuovo progetto che vedrà la partecipazione di alcune star molto amate dal pubblico, tra cui Lin-Manuel Miranda, Blake Lively, Richard Gere e Diane Keaton. A confermare i primi dettagli sono stati i colleghi di Deadline.

La trama di The Making Of

Si tratta di una nuova commedia romantica con una trama molto particolare. Richard Gere e Diane Keaton prestano il volto a una coppia sposata, composta da due attori, che decide di realizzare un film in cui raccontare il loro amore. Due giovani attori, interpretati da Blake Lively e Lin-Manuel Miranda, prestano il volto ai coniugi, ma, durante le riprese, il matrimonio delle star inizia a zoppicare. Si contrappongono così diversi obiettivi: i produttori cercano un successo, mentre gli attori vogliono raccontare la realtà.

Il cast

La caratteristica senz’altro più interessante è il nutrito cast. Uno dei coniugi verrà interpretato da Richard Gere – uno degli ospiti del Giffoni 2020. L’attore è conosciuto per i ruoli in American Gigolò, Ufficiale E Gentiluomo, Pretty Woman, Schegge Di Paura, La Frode e Chicago.

Richard Gere

A prestare il volto alla moglie del precedente personaggio troveremo l’attrice Premio Oscar Diane Keaton, conosciuta per il sodalizio artistico con Woody Allen e per i ruoli ottenuti in alcuni celebri film, tra cui la trilogia de Il Padrino.

Diane Keaton

Le due giovani star che completano il cast sono Lin-Manuel Miranda (che ha recentemente recitato in Hamilton) e Blake Lively (4 Amiche E Un Paio Di Jeans e Un Piccolo Favore).

The Making Of sarà scritto e prodotto da Edward Zwick e Marshall Herskovitz. Per il momento non è stato confermato il regista. Le riprese inizieranno durante il 2021.