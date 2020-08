Prima il testo e poi la musica

Non siamo diventati migliori, è un fatto.

Non ce n’erano i presupposti, va detto, ma non abbiamo neanche agito perché ciò avvenisse, anche dovendo andare contro ogni logica.

Succede.

Uno è una merda, una merda incastrata dentro una routine che la pandemia del Covid19 manda all’aria, tipo quella che ti si infila nel carrarmato degli anfibi un giorno in cui non c’è neanche una pozzanghera nella quale cercare di pulirli, di colpo vive una situazione nella quale la sua scala di valori vacilla, viene messa costantemente in dubbio, viene addirittura negata, entra in una sorta di trance meditativa, poi però la normalità torna a affacciarsi, diventa non dico di nuovo presente, ma quantomeno intuibili, e uno torna a essere la merda di prima, forse anche peggio, perché ha i fatti degli ultimi tempi a pesare sull’umore, ha nuovi conti da regolare.

Quindi no, non siamo affatto diventati migliori.

Se ci ha detto di culo siamo rimasti quelli che eravamo prima, solo con qualche mese di più sulle spalle. E siccome avere qualche mese di più sulle spalle, specie se come nel mio caso, cinquantuno anni compiuti, porta genericamente a un voltarsi alle spalle, fissare dritto negli occhi il nostro passato, affondare le mani nelle nostre radici sta diventando qualcosa di più di un passatempo in queste settimane nelle quali abbiamo da una parte chi spinge perché tutto torni esattamente come prima, abbasso lo smart working, il contagio è finito, non dobbiamo essere vittime della paura, dall’altra c’è chi prova a remare in direzione contraria, l’autunno ci presenterà il conto, l’emergenza continua, niente sarà più come prima, eccomi qui a provare a stilare una sorta di araldica di quello che nel tempo ho deciso sarebbe stata la mia casata, la mia famiglia, il mio universo.

Perché proviamo a fare un ragionamento, abbiamo un bel dire che siamo il lavoro che facciamo, e nel caso specifico, quindi, siamo tutti quanti qualcosa che di colpo si è spostato da un qualsiasi posto nel mondo alla scrivania dello studio, della cucina o dove diavolo ci siamo accomodati per lo smart working, ma poi, a ben vedere, chiunque di noi sceglie per farsi riconoscere altro dall’attività che ci impegna per una porzione consistente della nostra vita, in genere quasi tutte le ore che passiamo da svegli durante la settimana, salvo non facciate uno di quei lavori che hanno spinto il giuslavorista Ichino a scrivere la famosa lettera su quanto abbiano in effetti lavorato i pubblici dipendenti durante il lock down (non fatemi essere d’accordo con Ichino, vi prego, né con Gramellini, non ce la posso fare).

Mica è un caso che sui social, in quel non-luogo nel quale non solo ci siamo infilati per nostra stessa volontà ormai da anni, ma grazie alla quale, in fondo, siamo riusciti a mantenere un minimo di lucidità nei mesi durante i quali siamo stati murati vivi, lontani da tutti, e nel quale, oggi, stiamo dimostrando come appunto col cazzo che siamo diventati migliori, col cazzo che è andato tutto bene, lì a vomitare molto più odio di prima, con maggiore acredine e anche con una frequenza di cambio bersagli che quasi stordisce, uno via l’altro, mica è un caso quindi che sui social da anni vada ciclicamente di moda, diventi virale, uno di quei giochetti stile Catena di Sant’Antonio che ti chiede quali sono i dieci libri, dieci film, dieci album che ci caratterizza, che è fondamentale per la nostra vita, che ci aiuti a descriverci agli altri.

Fosse vero che è il lavoro a definirci, basterebbe dire quello, senza dover screenshottare copertine, fare ricerche in rete, ragionare a lungo magari anche ricorrendo a un consulente esterno su quali libri, film o album ci potrebbero far passare per più intelligenti e profondi di quanto non siamo, al pari di quelli che, per contro, ci farebbero risultare banali e superficiali. Insomma, ci eviterebbe un lavoraccio.

È tutto vero.

Siamo definiti dai libri che abbiamo letto, dai film che abbiamo visto, dagli album che abbiamo ascoltato.

Siamo definiti dai libri, i film e gli album che abbiamo amato, ovviamente, perché in genere se un album, parlo del campo del quale mi trovo più spesso a scrivere, ci fa cagare, tendiamo non solo a non riascoltarlo più, ma addirittura a rimuoverlo dalla nostra memoria, come il subconscio tende a fare con le brutte esperienze che abbiamo vissuto. Solo che, come nella vita finiamo sempre per tornare nei posti nei quali abbiamo vissuto, a gettare lo sguardo nella scuola che abbiamo frequentato, a quel posto dove abbiamo dato il primo bacio, il campetto dove tiravamo i primi calci al pallone, non provando neanche a sostenere che tra noi e quei posti che abbiamo trovato i più belli che ci sia capitato di vedere ci sia una correlazione stretta, bello tutto, certo, ma ognuno al proprio posto, non hai diritto di mettere Big Sur tra i tuoi ricordi, ci sei giusto passato, ci hai trascorso le vacanze, non è casa tua, non è casa tua.

È un po’ come se ci fosse una Spotify a regolare i nostri ricordi, togliendo tutte le frequenze alte e le frequenze basse, i picchi, schiacciando tutto, comprimendo e quindi togliendo in parte anche la qualità, in buona parte la qualità, omogeneizzando tutto, omologando tutto, rendendo tutto piuttosto grigio. Abbiamo ricordi, quindi abbiamo vissuto esperienze, i ricordi servono appunto a farci rivivere certe esperienze, che sono di bassa qualità, in streaming, vanno bene se le mettiamo in una galleria su Facebook, o su Instagram, certo non sono buone per costruirci su una propria poetica, una propria idea di vita. La vita vista da uno smartphone, come la musica ascoltata da uno smartphone, va bene se si è distratti dal resto che ci scorre intorno, non certo se ci concentriamo attentamente a fissarlo.

Per questo essere originali, anche in questo caso, non è poi così utile, anzi, è addirittura nocivo, ci pone nelle condizioni di farci delle domande, di esercitarci per provare il brivido dell’autonomia di pensiero, mica è un caso, anche qui, che le copertine di quei libri, le locandine di quei film, le cover di quegli album, in fondo, sono quasi sempre le stesse, con solo qualche variazione sul tema, giusto per farci sentire un minimo originale, ma tutto rimane e deve rimanere nei sicuri binari dell’ovvio, dello scontato, del certo.

Ora, siccome ho più volte ripetuto che Spotify e tutto ciò che Spotify rappresenta, lo streaming, quindi, e la musica che per essere ascoltata in streaming è composta e prodotta, senza frequenze alte e basse, appunto, schiacciate e compresse, senza dinamica, ritmi tutti uguali, melodie elementari, mi fa profondamente cagare, al punto che mi rifiuto ideologicamente di utilizzare Spotify, eletta a esempio, stiamo parlando di ideologia, ripeto, di quanto di brutto circola in giro, le parole di Daniel Ek riguardo l’arte credo abbiano fatto svegliare una serie di persone che la pensavano diversamente da me, meglio tardi che mai, e soprattutto riconosciuta come colpevole di una deriva volta al brutto certo contro cui non in molti hanno provato a fare una qualche forma di resistenza più o meno violenta, credo che, nel momento in cui ho deciso di voltarmi alle spalle e di fare i conti con le mie radici e il mio passato, sia il caso che io tenti un ragionamento senza scorciatoie, sincero, affatto paraculo.

Mi fermo.

Ma vaffanculo, vai.

Questa cosa che la nostra memoria operi come Spotify, o che il subconscio operi sulla memoria come Spotify, non l’ho ancora messa del tutto a fuoco, lo confesso, non l’avevo pensata prima di mettermi a scrivere. Ma mi sembra un buon punto di partenza, nello specifico di ripartenza. Fossi un cantautore indie, quelli che al momento, mi sbaglierò, sembrano estinti, spazzati via dalla pandemia e da quel che la pandemia è stata per lo show business, ma spero per loro di sbagliarmi, prenderei questa frase e ne farei uno slogan, costruendoci su una canzone. Fanno sempre così, loro, da uno slogan ci fanno una canzone. Ecco questa cosa di Spotify e la memoria sarebbe il mio “lo sai che la Tachipirina 500 se ne prendi due diventa 1000”, il mio “ho fatto una svastica in centro a Bologna, ma era solo per litigare”, Calcutta mi viene comodo per questo discorso.

Riparto, quindi.

Nel senso, quando decido di affrontare un determinato argomento, nello specifico oggi avrei voluto parlarvi della memoria del passato, del fare i conti sinceramente con le proprie radici, e il fatto che io, nel ribadirlo, dica “avrei voluto”, dai, non giriamoci intorno, vi fa già più che chiaramente capire che tutto ciò non avverrà, almeno non oggi, e quindi tutto quello che avete letto fin qui, circa milleduecentocinquantacinque parole, non esattamente pochissime, è stato un parlare tanto per, come se questo non fosse un articolo, o un pezzo, o uno scritto, a seconda di come voi intendiate decodificare quello che state leggendo, siete liberi di dargli il nome che volete, per parte mia lo definisco pezzo, come fossi un musicista, o scritto, sicuramente non articolo, associo troppo la parola articolo al giornalismo e provo nei confronti del giornalismo una sorta di inguaribile rigetto, è noto, credo, quando quindi decido di affrontare un determinato argomento, la memoria e il passato, oggi, tendo a decidere un punto di partenza e un punto di arrivo, poi tendo a stabilire alcune tappe intermedie, come si fa di solito su Google Maps quando si deve andare in più posti e si vuole capire quale percorso intraprendere, quindi, e solo in quel momento, ma considerate che sono passati pochi secondi da che ho deciso da dove partire e dove arrivare e mi sono messo a scrivere, a volte anche meno di pochi secondi, decido che tutti i percorsi indicati da quella sorta di Google Maps metaforico che potremmo chiamare logica sono inutili, sbagliati, peggio, sono proprio pericolosi, perché troppo trafficati da altri, anche se la meta di arrivo e le tappe intermedie, in genere, non sono proprio le più popolari in quel momento, essendo qui a leggermi ben lo sapete, quindi decido di partire così, all’avventura, come il vagabondo del noto adesivo anni Settanta, tanto da qualche parte mi potrò fermare per la notte, un pasto caldo lo troverò e alla fine arriverò dove devo arrivare. Chiaramente, nel fare questo percorso, perché non vorrei vi sfuggisse la logica del viaggio che io intraprendo e che voi, in qualche modo, siete costretti a intraprendere con me, seppur nella libertà di smettere di leggere in qualsiasi momento della lettura, immagino nessuno vi stia puntando una pistola alla nuca, e se qualcuno lo stesse facendo, beh, sarei proprio curioso di sapere perché, scelta che, so di sorprendervi, seppur relativamente, potrei operare anche io, perché anche a me nessuno sta puntando una pistola alla nuca, e se mi rompessi troppo le palle di scrivere potrei sempre smettere, così, adesso, immaginate che io mi sia alzato dalla scrivania dalla quale vi sto scrivendo, mi sia alzato, grattandomi ovviamente il culo, sia andato in cucina, o mi si steso sul mio amato divano, e poi, magari, dopo ore, volendo anche giorni, sia tornato a questo file, lo abbia riaperto, abbia gettato uno sguardo su quel che avevo scritto e, ricordandomi cosa volevo dire, abbia ripreso esattamente da lì, dal punto nel quale mi ero fermato, esercizio di immaginazione, il vostro, che non trova però aderenza con la realtà, non mi sono interrotto, e non mi sono grattato soprattutto il culo, ma su questo, ahivoi, dovete limitarvi a fidarvi di me, quello che scrive, del resto funziona sempre così, chi scrive chiede e ottiene, non esiste possibile deviazione su questo percorso, piena fiducia a chi legge, dal momento in cui si inizia a leggere è chi scrive che comanda, senza se e senza ma, anche se magari, adesso, siete voi che vi siete alzati, vi siete grattati il culo, chissà che tipo di culo avete?, siete andati in cucina, o vi siete stesi sul vostro amato divano, non lo so e, in tutta onestà, non mi pongo il problema di non saperlo, vengo pagato per quel che scrivo, non per quel che chi mi vuole leggere decide di fare durante la lettura, è un fatto incontrovertibile. Comunque, durante questo percorso, credo che fossimo arrivati a questo punto qui, non necessariamente so tutto quello che scriverò, anche se nel mio non saperlo c’è un rigore formale, una cura per le frasi, spesso lunghe, lunghissime, come queste ultime che avete letto, spesso tortuose, intricate, piene di relative, frasi che necessitano una particolare attenzione, tutto fuorché una improvvisazione, a meno che non si voglia avere come parametro, e so che sto alzando parecchio il tiro, mettendomi al livello di gente che ha fatto la storia della letteratura mondiale, uno non voglia pensare che l’improvvisazione di un Jack Kerouac, quando cercando di simulare il be bop di Charlie Parker scriveva le sue parole su un rotolo enorme da telescrivente, come in un flusso di coscienza, non ci fosse in realtà, proprio come per il genere cui Kerouac guardava con così tanta ammirazione, una forma di improvvisazione codificata, perché, diciamocelo, quelli che per il jazz prima del free jazz, il be bop nello specifico, altro non era che partire da canoni, lì li chiamavano standard, e su quei canoni lavorare usando tutto il proprio bagaglio culturale e di talento, col dire il che, immagino, mi sarò arrampicato a larghe bracciate, anche se forse dire bracciate sarebbe più idoneo se stessi parlando di nuoto più che di arrampicarsi, ma sono stanco, non ho la giusta lucidità per trovare il verbo giusto, dicevo mi sarò arrampicato a larghe bracciate sul per la punta del vostro metaforico cazzo, ma chi si crede di essere questo qui a paragonarsi nientepopodimeno che a Kerouac, mica al primo che passa, e se invece siete tra quanti ignorano chi sia Kerouac, incredibile ma esistono in natura persone che non sanno chi sia, beh, se ignorate chi sia Kerouac e siete arrivati fino a questo punto, credo, siamo di fronte a una sorta di incongruenza narrativa tipo quelle che si trovano nei brutti romanzi di fantascienza, quelli, cioè, nei quali la componente scientifica è per nulla affatto rigorosa, anzi, piuttosto raffazzonata, perché aver sopportato tutto quanto ho scritto fin qui, immagino e spero spinti più da una noia al limite dello spleen romantico, ci deve essere davvero qualcuno che vi sta ricattando in qualche modo piuttosto convincente, e se non è la più classica pistola più volte citata, suppongo, sarà una qualche vostra immagine procurata mentre stavate visionando questo o quel video con il vostro smartphone inconsapevoli del fatto che avete quella cazzo di videocamera puntata sulla faccia e non solo, roba brutta, immagino, anche se immagino, qui devo giocarmi la carta di quello che, non sapendo in prima persona, non può che ricorrere alla fantasia, del resto scrivo, la fantasia non può che essere parte del mio bagaglio a mano, almeno quel che stavate vedendo mentre vi hanno fotografato dalla videocamera interna del vostro smartphone, rubandovi quelle immagini che ora sono oggetto di un ricatto tremendo fatto a base di “o leggi Monina o rendiamo pubbliche quelle foto” e Dio solo sa perché mai un hacker malintenzionato, hacker capace di rubarvi foto dallo smartphone ma che usa questa potenzialità non per fare i soldi, ma per costringervi a leggere me, hacker che, per consuetudine, dobbiamo tutti immaginare con la maschera di Guy Fawkes, per intendersi quello di V for Vendetta poi divenuto simbolo di Anonymous tanto quanto quella di Dalì lo è della banda del Professore in La casa di carta, quello che stavate vedendo, quindi, mentre vi smanacciavate il pisello, perché immagino che solo agli uomini tocchi questo tipo di pericoli, sia qualcosa di piuttosto atletico e articolato, sicuramente di poco coerente col reale.

Ho messo Kerouac in un discorso nel quale parlo di voi che vi fate seghe girando per siti porno con lo smartphone, finendo vittima del ricatto di un qualche hacker, cioè, ho citato Kerouac in un racconto che sarebbe con molta più probabilità finito dentro un libro di un altro scrittore beatnik, ma che a parte una profonda amicizia e stima reciproca, con la scrittura di Kerouac nulla aveva a che spartire, William S. Burroughs. Come nel caso di Kerouac, ovviamente ho molto amato anche Burroughs, e proprio in questi giorni sto leggendo il pregevolissimo William S. Burroughs e il culto del rock’n’roll, di Casey Rae, edito dal pregevolissimo Jimenez Editore, un libro che racconta nello specifico le tante, tantissime influenze che lo scrittore de Il pasto nudo ha avuto sulla musica della fine del secolo scorso, oltre che i legami diretti che ha stretto con tanti artisti a loro volta di culto, dai Nirvana a Bowie, passando per Michael Franti e tanti altri.

Uno scrittore che si ispirava al jazz, al Be Bop, quindi, e uno scrittore che ha ispirato buona parte della scena rock dagli anni Settanta in poi.

A questo punto, indossando i panni di Michele Monina, dovrei iniziare a spostare la mia scrittura verso qualcosa di fluo, ipercinetico, ultrapop. Come fossimo in quel vecchio video dei B52, con la sola differenza che non avrei i capelli cotonati, la mia personale religione mi impedisce di cotonarmi i capelli, mi sembra sia il terzo comandamento. Del resto non si diventa mica protagonisti di un proprio scritto, così, solo perché lo si decide a monte. Tanto meno lo si diventa strada facendo, magari dopo aver addentato un hot-dog, che per la cronaca io preferisco condito con la salsa piccante messicana piuttosto che con il ketchup, e spero che abbiate quantomeno apprezzato l’uso corretto del piuttosto che, vivo a Milano, lo so, ma non mi sono milanesizzato fino a quel punto, per dire, tendo anche a non sbagliare tutti quegli accenti, qualcuno sì, ma il minimo consentito dalla Costituzione Italiana. E anche Mark Leyner è andato, seppur più fugacemente degli altri e non perché Mark Leyner sia stato, alle radici, meno importante di un Kerouac o di un Burroughs, intendiamoci, e il mio seguirlo, il mio studiarlo, il mio sorbirmelo, era un po’ un tentativo tutto dentro la mia testa di cercare una via mia personale a una lingua ultrapop, avant-pop si diceva, correttamente, che potesse sortire da suono in quello che era il io tentativo di costruire uno stile che emulasse su pagina il rap. Lo stile a fare da suono, certe parole ripetute con metodo a fare da ritmica, tipo il “che” col quale iniziavo tutte le mie frasi, raccolte in lasse, come fossero barre di una canzone rap, le citazioni costanti a fare da sample, perché stiamo parlando di un’epoca, d’oro, nella quale era possibile prendere piccoli estratti da canzoni note e costruirci su base, nel rap usando direttamente le piastre su cui far ruotare i vinili, le tematiche affrontate, poi, a fare da poetica. Un tentativo ambizioso, quando si è giovani si tende a essere anche immotivatamente ambiziosi, sempre che non sia sufficiente come motivo l’essere giovani, l’avere quindi padri da uccidere, posti nel mondo da conquistare, la propria da dire. In questo, va detto, molto ha fatto Nanni Balestrini, l’ho ripetuto allo sfinimento anche da queste parti, che con le sue poesie e i suoi romanzi sperimentali qualcosa di simile aveva già fatto, l’ambizione a volte deve fare i conti con l’anagrafe.

Insomma, ridendo e scherzando ho fatto esattamente quel che mi ero prefissato prima di iniziare, ho parlato di radici. L’ho fatto tra le righe, del resto il mio mestiere è scrivere, è tra le righe che bisognerebbe cercare quel che sto dicendo.

Qualcuno potrebbe alzare il ditino, lì, tra i lettori, e farmi notare, anche con garbo, figuriamoci, che non ho parlato di musica, sottintendendo che ho tradito un po’ la mission di questo scritto, essendo lo spazio che sto occupando preposto a questo, a parlare di musica, ma credo, e lo credo fermamente, al punto da aver scritto le parole che ho scritto, quelle che voi avete letto, che negli scrittori che ho citato, fossimo nei credits di un disco trovereste citati Kerouac, Burroughs, Carver, Leyner e Balestrini, di musica ce n’è in abbondante quantità. È estate, magari state per andare in spiaggia, provate a portarvi una loro opera appresso, vedrete che mi darete ragione.