Percorso alternativo per Youtube su Huawei tramite AppGallery

Ci sono alcune informazioni precise che dobbiamo prendere in esame in queste ore a proposito degli smartphone Huawei, in particolare per quanto riguarda l’installazione di determinate app come Youtube tramite il servizio AppGallery. Inutile dire che qui il riferimento cada sugli smartphone di ultima generazione tra quelli pensati dal colosso cinese, alla luce dei problemi diplomatici affrontati dall’azienda nell’ultimo anno con il ban negli Stati Uniti. Dopo l’aggiornamento degli ultimi giorni, vediamo quali siano le dritte fornite dall’assistenza sotto questo punto di vista.

Youtube su Huawei attraverso AppGallery: alcune dritte

Non sono pochi gli utenti che in queste settimane stanno acquistando un dispositivo appartenente alla serie Huawei P40 e che, al contempo, si chiedono cosa si debba fare per provare Youtube facendo ricorso ad AppGallery. Per sgombrare il campo da ogni dubbio e per indirizzare al meglio il percorso dei nostri lettori, ho recuperato una presa di posizione da parte dell’assistenza in alcuni gruppi Facebook tematici. In questo modo, tutto dovrebbe essere più chiaro:

“Per usufruire di YouTube puoi farlo direttamente cercando il nome dell’app in AppGallery e verrai re-indirizzata al sito Web o in alternativa scaricando l’applicazione “YouTube Background Player”. Per quanto riguarda Android Auto, attualmente non è compatibile con i dispositivi HMS: tieni comunque presente che stiamo lavorando per migliorare sempre più i nostri dispositivi. Ti invitiamo a contattarci al numero 800191435 – Lunedì – Domenica 08:00 – 21:00 (eccetto festività)“.

Prestate molta attenzione, dunque, alle informazioni ufficiali che vi guideranno al meglio nell’installazione delle app con il vostro Huawei di ultima generazione. In un contesto generale così incerto e confuso, è facile imbattersi in guide improbabili, in alcuni casi in grado di mettere in discussione la sicurezza dei vostri device. Così facendo, eviterete sicuramente problemi con Youtube. Avete già provato a procedere con il download?