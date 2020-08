Mika e Michele Bravi omaggiano Mango in Bella D’Estate, annunciata la collaborazione a sorpresa

Mika e Michele Bravi omaggiano Mango in Bella D’Estate. L’annuncio della collaborazione arriva a sorpresa, con il brano che sarà in rotazione radiofonica a cominciare dal 28 agosto. La produzione è di Francesco “Katoo” Catitti.

La scelta di Mika è maturata nel corso di quest’estate anomala, caratterizzata dall’emergenza sanitaria che non accenna a placarsi. In merito al brano, l’artista libanese ha dichiarato:

“Quasi per caso ho riscoperto Bella d’Estate e spontaneamente, senza pianificazione, mi è venuta l’idea di cantarla. È una cover nata per amore della canzone stessa, per amore di Mango, ma anche di Lucio Dalla, che ha scritto il testo e di cui sono un grande ammiratore. Ho incontrato subito l’entusiasmo di Katoo per questo progetto e ci siamo divertiti a creare una rilettura rispettosa, ma in chiave contemporanea. Mentre eravamo in studio, Katoo mi ha proposto di trasformarla in un duetto e abbiamo pensato di coinvolgere Michele Bravi, con cui lui lavora da tempo, e con entusiasmo è arrivata la sua adesione. Sono stato molto felice di ritrovarlo!”

Michele Bravi si è invece detto entusiasta di questa collaborazione arrivata all’improvviso e con la quale saranno in radio a cominciare dal 28 agosto. Queste le parole del giovane artista di Città Di Castello: “È un onore per me poter condividere insieme alla sua professionalità lo spazio di questa canzone, che insieme celebra l’incontro tra diverse creatività e il patrimonio musicale italiano”.

I due artisti si sono conosciuti a X Factor, nell’edizione 2013. In quella stagione, Mika era al debutto come giudice mentre Michele Bravi era uno dei concorrenti, poi risultato vincitore. Nel 2016, si sono ritrovati a Stasera Casa Mika, che l’artista di Beirut ha presentato su Rai2 e al quale Michele Bravi aveva partecipato come ospite.

A partire dal 17 settembre, Mika sarà di nuovo giudice di X Factor, mentre il 19 sarà protagonista dell’evento in streaming a sostegno di Beirut, recentemente ferita dalle drammatiche esplosioni. Lo show funzionerà da traino per la raccolta fondi da destinare alla sua città d’origine.

Michele Bravi, invece, è in procinto di rilasciare il suo nuovo album – La Geografia Del Buio – nel quale è stato inserito anche il brano La Breve Vita Dei Coriandoli.