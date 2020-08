Macaulay Culkin, di Mamma Ho Perso L’Aereo, ha compiuto 40 anni

Macaulay Culkin ha appena compiuto 40 anni. Sono diverse le generazioni che lo ricordano come Kevin McCallister, il pestifero e scaltro protagonista di Mamma, Ho Perso L’Aereo. Il tempo passa e anche Kevin è cresciuto, anche se per molti resta il bambino in pigiamo che è riuscito a rendere impossibile la vita dei due ladri. Macaulay ha deciso di pubblicare un tweet nel proprio profilo Twitter in cui possiamo leggere:

Hey, ragazzi, volete sentirvi vecchi? Ho 40 anni. Non c’è di che.

Hey guys, wanna feel old?



I'm 40.



You're welcome. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020

L’attore ha poi aggiunto, in un secondo tweet:

È il mio dono: faccio sentire vecchia la gente. Non sono più un bambino, è il mio lavoro

It's my gift to the world: I make people feel old.



I'm no longer a kid, that's my job. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020

Effettivamente, girovagando sul web, è possibile leggere dei post pubblicati dagli utenti che sono rimasti particolarmente colpiti dalla notizia, perché – in effetti – non è solo Macaulay Culkin a “invecchiare”. L’attore ha raggiunto il successo nel 1990, quando ha recitato in Mamma, Ho Perso L’Aereo. Un film di Natale che ha accompagnato diverse generazioni.

La vita di Macaulay Culkin

Macaulay Culkin ha sempre evitato di parlare della propria vita privata. Dopo aver raggiunto la notorietà negli anni ’90, Macaulay si trovò a dover fronteggiare diversi problemi famigliari, arrivando a rifiutare la sua stessa condizione di “star”. Ebbe successivamente difficoltà nel trovare altri ruoli, specialmente dopo ad alcuni procedimenti giudiziari. Nel 2004 venne trovato in possesso di diverse sostanze stupefacenti, finendo per un breve periodo in carcere.

Fortunatamente, dopo questo periodo non proprio roseo, Macaulay Culkin si è lanciato in nuovi entusiasmanti lavori, tra cui il progetto musicale parodistico The Pizza Underground, cover band dei Velvet Underground (il tema delle canzoni è principalmente la “pizza”).

Nel 2015 inizia a pubblicare su YouTube una serie di filmati in cui interpreta una versione adulta di Kevin, riuscendo a divertire i numerosi fan. Nel 2016 ha recitato in Zoolander 2 (di Ben Stiller), mentre nel 2018 è apparso in Changeland (di Seth Green).

L’attore si prepara inoltre a tornare sul piccolo schermo nella prossima stagione della serie televisiva antologica American Horror Story.