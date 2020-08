La tenera reunion di Modern Family ad America’s Got Talent: una sorpresa per Sofia Vergara (video)

Una tenera sorpresa per Sofia Vergara ha portato in tv una mini-reunion di Modern Family a pochi mesi dalla conclusione della storica sit-com.

L’attrice è ora giurata di America’s Got Talent, in onda sulla NBC con modalità nuove a causa dell’emergenza Coronavirus, ma nonostante le misure di distanziamento in vigore non mancano i momenti di grande emozione. Come quello che la Vergara ha vissuto quando sul grande schermo di fronte al tavolo della giuria si è palesato il suo grande amico e collega Ed O’Neill.

L’attore si è collegato con la trasmissione durante una sessione di “Question & Answers” tra pubblico e giurati: quando un certo “Ed dalle Hawaii” è apparso in video, questa è stata l’espressione della Vergara.

L’attrice ha accolto con un enorme sorriso la sorpresa del suo marito di scena per tanti anni in Modern Family: la storica coppia Jay Pritchett-Gloria Delgado si è ritrovata a distanza, dimostrando una grande intesa e un legame d’amicizia che va oltre il lavoro sul set.

O’Neill ha preso in giro la Vergara chiedendole come fosse “riuscita a ottenere il lavoro perfetto dove stai seduta tutto il tempo e altre persone fanno tutto il lavoro?“. “Dio è sempre buono con me“, gli ha risposto la giurata.

L’attrice ha anche scherzato sulla propria goffaggine, informando l’ex compagno di set che da quando è giurata ad America’s Got Talent non è ancora caduta nemmeno una volta, a differenza di quanto accaduto durante le riprese di Modern Family in cui si è resa protagonista di diversi capitomboli. O’Neill ha confermato agli altri giurati la sua tendenza alle scivolate, definendola “un burattino quando qualcuno taglia i fili“ .

Ed O’Neill e Sofia Vergara hanno detto addio a Modern Family quest’anno, dopo 11 stagioni di successo su ABC, costellate dalle vittorie di ben 22 Emmy Awards (cinque dei quali nella sezione Miglior Serie Commedia) e un Golden Globe per la Miglior Serie Commedia o Musicale. L’ultimo episodio di Modern Family è stato trasmesso in Italia da Fox il 29 maggio scorso.