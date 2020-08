Katy Perry e Orlando Bloom genitori, la prima foto di Daisy Dove sui social

Katy Perry e Orlando Bloom genitori. Dopo le ultime settimane di attesa, che sono sembrate infinite, la coppia ha finalmente potuto abbracciare Daisy Dove. L’annuncio è stato dato dall’Unicef, di cui sono ambasciatori, con la prima foto della piccola che stringe la mano dei genitori.

Il lungo posto di benvenuto a Daisy Dove è composto dall’Unicef: ” “Benvenuta al mondo Daisy Dove Bloom. Siamo onorati di annunciare l’arrivo della nuova fonte di gioia degli Ambasciatori Katy Perry e Orlando Bloom”.

Per la nascita di Daisy Dove, Orlando Bloom e Katy Perry hanno organizzare una raccolta fondi da destinare all’Unicef. In tempi di pandemia, c’è bisogno di acqua, sapone, vaccini e medicinali, diventati ancora più inaccessibili con l’emergenza sanitaria.

Katy Perry aveva spesso parlato della depressione che l’ha colpita nel corso della pandemia ma della quale aveva sofferto anche in passato. L’artista aveva dichiarato di vergognarsi di assumere i farmaci per combattere la malattia. Superati i momenti difficili, l’artista di Smile può ora godersi la maternità e il suo nuovo disco, che sta per essere pubblicato.

Per Orlando Bloom, si tratta del secondo figlio. L’attore è già papà di Flynn, di 9 anni, che ha avuto dal precedente matrimonio con Miranda Kerr.

La madrina di Daisy Dove è già stata scelta ed è un volto noto e amato da tutti. Si tratta di Jennifer Aniston, amica fraterna di Orlando Bloom e alla quale sarebbe già stato chiesto di affiancarli nell’educazione della piccola.

Nelle prossime ore, Katy Perry rilascerà il nuovo album Smile, del quale ha già rilasciato il singolo apripista e quello promozionale, What Makes A Woman, che ha pubblicato a una settimana dalla pubblicazione del disco. L’artista aveva dichiarato di aver lavorato molto duramente per la pubblicazione di questo album, dopo che quello precedente non aveva raggiunto i risultati sperati.