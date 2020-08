J-Ax contro un profilo fake che si spaccia per lui: “Chiede dati sensibili, non fidatevi”

Nelle stories di Instagram è comparso il messaggio di J-Ax contro un profilo fake che è stato segnalato da tanti fan. Secondo la nota qualcuno si spaccia per il rapper di Senza Dubbio per contattare i fan e chiedere loro dei dati sensibili – numero di telefono e altri contatti privati – dicendo di voler conoscere da vicino alcuni membri della fanbase.

Per questo il rapper mette in guardia i follower in quanto ovviamente quel profilo non gli appartiene. Ne approfitta, Alessandro Aleotti, per ricordare che il suo canale principale è contrassegnato dal bollino blu di certificazione e che non è sua abitudine contattare i fan in privato e tanto meno chiedere loro i dati sensibili e il numero di telefono.

Per questo la segnalazione di J-Ax contro un profilo fake è anche un invito a non divulgare mai i propri dati sensibili e a segnalare agli sviluppatori dei social i profili sospetti.

“Non sappiamo quale sia lo scopo di un personaggio del genere”, scrive il suo staff. Il fenomeno dei profili fake attribuiti agli artisti è una triste realtà dell’era dei social. Sfruttando la sensibilità e l’ingenuità di tantissimi utenti i malfattori sono soliti spacciarsi per le popstar più seguite e mietere vittime ora con truffe – con richieste di denaro perpetrate con false promesse – e nel peggiore dei casi con molestie o furto dei dati sensibili.

Non è dato sapere se J-Ax abbia sporto denuncia contro l’imbroglione, ma in chiusura del comunicato leggiamo che l’unico modo con cui i fan possono entrare in contatto con l’artista è iscriversi al Vaffanclub e mettersi in lista.

L’avvertimento di J-Ax contro un profilo fake è uno specchio della realtà: in passato una segnalazione simile era arrivata da Fiorella Mannoia e recentemente sono stati arrestati dei truffatori che vendevano biglietti inesistenti per i concerti di Vasco Rossi.