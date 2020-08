Il Festival di Castrocaro su Rai2 il 27 agosto con Bugo e Riccardo Zanotti in giuria

Il Festival di Castrocaro su Rai2 è pronto a incoronare il nuovo vincitore, quello dell’edizione 2020, scelto tra i finalisti che sono già stati annunciati. Alla conduzione torna Stefano De Martino, questa volta da solo, mentre da Made In Sud arriva il duo comico degli Arteteca.

Lo show sarà trasmesso in prima serata dal Padiglione delle Feste di Castrocaro Terme e Terra Del Sole, con la produzione di Arcobaleno Tre. Otto i concorrenti che disputeranno la finale in onda su Rai2, con Niccolò Dainelli in arte Daino, 21 anni di Parabiago (Mi); Federico Castello in arte Fellow, 20 anni di Asti; Jacopo Ottonello in arte Jacopo, 21 anni di Savona; Laura Fantauzzo in arte Laura, 18 anni di Avezzano (Aq); Le Radici (duo composto da Marco Costanzo e Mario Cianniello, 27 anni entrambi di Napoli); Nadia D’Aguanno, 19 anni di Cassino (Fr); Stefano Farinetti in arte Neno, 21 anni di Torino; Watt (quartetto composto da Greta Elisa Ravelli Rampoldi, Matteo Ravelli Rampoldi, Luca Corbani e Luca Vitariello di Milano).

I giovani in gara saranno giudicati da una giuria d’eccezione, composta da Bugo, dalla cantautrice indie Maria Antonietta, dal produttore Taketo Gohara e da Riccardo Zanotti, voce e firma dei Pinguini Tattici Nucleari. La giuria in presenza sarà affiancata dai telespettatori, chiamati a scegliere il migliore tra i finalisti.

Il vincitore sarà decretato anche dal pubblico, attraverso gli streaming su TimMusic e dagli esperti di Radio2. Il primo classificato farà parte dell’Audizione dal vivo del 71° Festival della Canzone Italiana nella sezione Nuove Proposte.

Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta su Rai2 ma anche in streaming sul canale dedicato RaiPlay. La finale del Festival di Castrocaro vivrà anche sui social attraverso gli hashtag dedicati. La conduzione della finale è ancora affidata a Stefano De Martino, che l’anno scorso aveva presentato il Festival di Castrocaro in compagnia della ex moglie Belen Rodriguez.