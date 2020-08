Grey’s Anatomy 17, uscita slittata ufficialmente al tardo autunno per il medical drama e lo spin-off Station 19

Grey’s Anatomy 17 non debutterà a settembre a causa dei ritardi nella produzione della nuova stagione. Ora è ufficiale: i nuovi episodi non saranno disponibili su ABC, negli Stati Uniti, prima del tardo autunno, e di conseguenza verso fine anno in Italia su Fox.

Ad annunciarlo è la stessa ABC, che nello slot di palinsesto del giovedì tradizionalmente dedicato al medical drama e al suo spin-off ha inserito reality e programmi di intrattenimento non sceneggiati, per sopperire al ritardo nella produzione di Grey’s Anatomy 17 e Station 19 4.

Giovedì 24 settembre, quando in teoria avrebbe dovuto debuttare Grey’s Anatomy 17 subito dopo la première della quarta stagione dello spin-off sui pompieri di Seattle, andranno in onda invece i nuovi episodi di Celebrity Family Feud e Press Your Luck.

I vertici della rete hanno spiegato il cambio di programmazione con la difficoltà che le produzioni di serie tv hanno incontrato nel riaprire i set a causa dell’emergenza sanitaria. La presidente della ABC Entertainment Karey Burke ha promesso che dopo quest’inizio all’insegna di show non sceneggiati, saranno presto annunciate le date d’uscita delle amate serie tv di ABC.

Siamo fortunati ad avere una lista così forte di programmi di intrattenimento per lanciare la nostra prima ondata di programmazione questo autunno (…) Con le nostre serie sceneggiate che aumentano la produzione, non vediamo l’ora di annunciare altre date di première di stagione molto presto.

La naturale conseguenza del fatto che molti set sono attualmente in fase di allestimento e che le riprese non sono ancora iniziate è quindi uno slittamento prevedibile e doveroso: Grey’s Anatomy 17 e la quarta stagione di Station 19 non saranno in onda prima dell’autunno inoltrato, così come altre serie di spicco di ABC come The Good Doctor e black-ish.

D’altronde ABC, annunciando il palinsesto autunnale, aveva confermato il giovedì sera dedicato alla programmazione di – in quest’ordine – Station 19 e Grey’s Anatomy – ma senza fare previsioni sulle date di debutto perché la situazione di grande incertezza lasciava presumere possibili slittamenti.

La messa in onda di Grey’s Anatomy 17 in Italia dipenderà dal debutto della stagione negli Stati Uniti: circa uno o due mesi dopo, sarà possibile vedere la nuova stagione in prima visione assoluta su Fox. Intanto le stagioni 1-15 sono disponibili su NowTv e su Amazon Prime Video, mentre la sedicesima è in arrivo in chiaro su La7.