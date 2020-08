Gigi D’Alessio nonno bis: è nata la piccola Sofia, figlia di Claudio e Giusy Lo Conte

Gigi D’Alessio nonno bis: è delle ultime ore la notizia della nascita di Sofia, la piccola creatura nata dall’amore tra il figlio Claudio e Giusy Lo Conte.

“Welcome Sofia” è la scritta che accompagna l’immagine di un paio di scarpette rosa, pubblicata da Claudio D’Alessio sui social. “Le lacrime bagnano un sorriso grande come la Luna”, scrive D’Alessio junior per comunicare ai fan il lieto evento.

Parliamo di Gigi D’Alessio nonno bis perché il cantautore napoletano di Non Dirgli Mai è già nonno di Noemi, 10 anni e prima figlia di Claudio, nato dal matrimonio con la ex moglie Carmela Barbato.

Gigi D’Alessio nonno bis

Gigi D’Alessio è diventato nonno molto presto: Noemi è nata quando il cantautore aveva 39 anni e oggi, nelle stories, la gioia per la bellissima notizia non è certo un mistero.

La storia d’amore tra Claudio D’Alessio e Giusy Lo Conte è nata 3 anni fa. A suo padre, Claudio ha dedicato un post pieno di affetto: “Auguroni al nonno più fantastico del mondo”.

Il commento di Anna Tatangelo

Tra i commenti al post di Claudio non manca il placet di Anna Tatangelo, ex moglie di Gigi D’Alessio che lascia 4 cuoricini per celebrare la gioia per la nascita della piccola Sofia. Il suo commento compare poco sotto le parole di Gigi: “Benvenuta bella di nonno”.

Le prime indiscrezioni sulla gravidanza di Giusy Lo Conte erano arrivate a luglio 2020 secondo uno scoop pubblicato da Napoli Today, una notizia che aveva sorpreso tutti. Oggi, 27 agosto 2020, abbiamo la conferma e scopriamo che in casa D’Alessio c’è un fiocco rosa.

Una ventata di freschezza, dunque, per il cantautore partenopeo: la fine della relazione con Anna Tatangelo non è certamente un colpo facile da incassare, ma la nascita di Sofia che ha reso Gigi D’Alessio nonno bis è la notizia che tutti aspettavano.