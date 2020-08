Gianna Nannini a Ferrara conquista il Buskers Festival con uno show a sorpresa (video)

Gianna Nannini a Ferrara sorprende i presenti del Buskers Festival con uno show inaspettato, al quale nessuno avrebbe pensato di assistere. La rocker senese si è esibita dai bastioni del Castello Estense, senza che nessuno fosse informato della sua performance.

L’artista ha portato una parte del suo repertorio in occasione della Rassegna Internazionale del Musicista di Strada, dando avvio allo spettacolo con il brano La Differenza, che ha aperto la strada all’ultimo album di inediti che porterà anche sul palco dello Stadio Artemio Franchi di Firenze nel 2021.

Gianna Nannini è stata accompagnata al pianoforte dal Christian Lohr, con il quale ha suonato La Differenza, La Donna Cannone di Francesco De Gregori, Sei Nell’Anima, Meravigliosa Creatura, Ragazzo Dell’Europa e Notti Senza Cuore.

Il concerto si è aperto con l’esibizione di Raffaele Kohler, che nei mesi della quarantena aveva suonato O Mia Bela Madunina dalle finestre di casa sua, ed è continuato con Marco Sbarbati, i Daiana Lou e AmbraMarie, che hanno suonato dai balconi delle loro case nel centro della città.

L’esibizione di Gianna Nannini ricorda quella del 1989 di Lucio Dalla, con la quale l’artista bolognese aveva sfidato il pubblico con un concerto da vero artista di strada.

Gianna Nannini viene dal rilascio di un nuovo album, La Differenza, che ha destinato al mercato a cominciare dal mese di novembre. Il disco avrebbe dovuto essere presentato nel corso del tour che l’artista ha dovuto rimandare a causa dell’emergenza Coronavirus ancora in corso. I concerti si terranno nel 2021, con i biglietti che sono tornati in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati.

Nei giorni scorsi, l’artista è stata protagonista della Notte Della Taranta di Melpignano, in onda su Rai2 nella seconda serata di venerdì 28 agosto. Alla manifestazione hanno partecipato anche Diodato e Mahmood, che ha cantato in arabo.