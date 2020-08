Gamescom 2020 al via oggi 27 agosto, orari e come seguire in streaming l’evento

È un finale di mese di agosto mica male per i videogiocatori, che con la Gamescom 2020 avranno modo di prepararsi al meglio all’arrivo dei mesi invernali. La fiera di Colonia rappresenta come sempre un evento imperdibile per scoprire le novità in serbo nei cantieri degli sviluppatori.

E se, negli anni scorsi, il tutto si concretizzava sostanzialmente in un “more of the same” di quanto visto all’E3, magari più dettagliato, quest’anno la storia cambia. La pandemia e il lockdown hanno stravolto i piani degli addetti ai lavori dei vari team, che hanno dovuto trovare una soluzione pratica per presentare al mondo le proprie creature. E la Gamescom 2020 rappresenta il momento ideale per tutto questo.

Gamescom 2020, come seguire l’evento

Già nelle ultime settimane non sono mancate indiscrezioni relative a cosa l’Opening Night Live dell’evento porterà al cospetto degli spettatori. Sono stati portati alla luce numeri importanti, in merito alle produzioni attualmente in lavorazione e che si apprestano a sfruttare questa vetrina per mostrarsi in pubblico. Oltre venti i giochi attesi in world premiere, per una serata d’apertura della Gamescom 2020 che promette di essere altamente pirotecnica.

Il tutto, in virtù del distanziamento sociale necessario per evitare l’insorgere di nuovi focolai, avverrà in diretta streaming. Anche per evitare spostamenti intercontinentali degli addetti ai lavori. Si potrà dunque seguire l’evento comodamente da casa propria, con gli annunci che saranno quindi “recapitati” a domicilio.

Si partirà alle 19.30 di oggi, 27 agosto, con il pre-show della Gamescom 2020, momento in cui non mancheranno di certo le sorprese. Già nei giorni scorsi è infatti trapelata la volontà di cominciare con il reveal dei nuovi titoli proprio in questo frangente. Un antipasto di trenta minuti circa a cui seguirà, a partire dalle 20.00, l’Opening Night Live vero e proprio. Che sarà visionabile sui canali ufficiali della Gamescom, su Youtube a questo link.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.