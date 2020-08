Entro poche ore la stagione 4 di Fortnite sui Samsung Galaxy: situazione download

Ci apprestiamo a vivere un autentica svolta per quanto riguarda Fortnite, alla luce dell’arrivo previsto in giornata della stagione 4 con il suo capitolo due anche sugli smartphone Android, con una parentesi doverosa per quanto concerne i tanti utenti in possesso di un Samsung Galaxy. In particolare, dopo avervi dato alcune anticipazioni sul gioco a metà agosto, è lecito concentrarsi sulla questione della compatibilità con Android ed iOS se pensiamo all’espulsione del titolo dai rispettivi store.

Prospettive per il download di Fortnite 4 sui Samsung Galaxy

In termini di semplice download, più in particolare, abbiamo alcune indicazioni interessanti sui Samsung Galaxy grazie a SamMobile. A conti fatti, Fortnite ha continuato ad essere disponibile attraverso il Galaxy Store. Mentre i fan attendono proprio in queste ore la possibilità di installare la tanto invocata stagione 4 di Fortnite, i clienti Samsung non sono preoccupati per niente, avendo una strada alternativa che si può facilmente percorrere.

Il discorso rientra in un piano che prevede da sempre aggiornamenti stagionali per Fortnite. Secondo quanto raccolto proprio in questi giorni, dopo il dowmload potrebbero esserci modifiche alla mappa, nuovi punti di interesse, ricompense di gioco e altro ancora. Resta il fatto che i possessori di un Samsung Galaxy si troveranno in una posizione privilegiata rispetto a chi si ritrova con un iPhone. Per iOS, infatti, non ci saranno alternative alla luce delle recenti grane che hanno investito Epic Games.

Il pubblico iPad ed iPhone, dunque, da oggi 27 agosto si ritroverà con una versione obsoleta di Fortnite 4. Per farvela breve, questa lotta in cui Epic si trova con Google e Apple non ha in alcun modo riguardato gli utenti Android che dispongono in questo momento storico di un Samsung Galaxy. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori riscontri per il pubblico nel corso delle prossime settimane, dopo l’uscita del capitolo 2 prevista oggi 27 agosto.