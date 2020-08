Di Maio super abbronzato, scatta l’ironia dei social network

Non è passato inosservato un Di Maio super abbronzato che, nella giornata di ieri, si è mostrato in pubblico in occasione dell’incontro a Roma con il Ministro degli Affari Esteri cinesi Wang Yi. Colorito molto scuro per l’attuale Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ha evidentemente approfittato appieno di qualche giorno di riposo per ricaricare le batterie. Considerando anche che i prossimi mesi non saranno di certo semplici, sotto ogni punto di vista.

Non ha mancato di solleticare le attenzioni della rete però il Di Maio super abbronzato. E si sa, quando il web comincia può risultare un fiume in pieno difficile da contenere.

Di Maio super abbronzato, scatenato il web

In particolare alcuni commenti sono risultati il giusto mix tra sarcasmo e spiritosaggine, senza sfociare per questo in attacchi personali al Ministro. In sostanza, sa chi pungere pur senza affondare il colpo.

C’è ad esempio chi domanda “Chi ha dimenticato Di Maio nel forno?” e chi lancia l’allarme per un altro noto abbronzatissimo della scena televisiva italiana: “Io fossi in Carlo Conti un po’ di paura l’avrei”. C’è poi chi fa anche un parallelismo illustre guardando alla politica americana: “Il Barack Obama di Pomigliano d’Arco, Yes We Can”.

E non sono mancati, a corredo dei numerosissimi interventi postati su Twitter dagli utenti, anche una serie di meme. Ecco alcuni dei più simpatici e politically correct.











Fermento che ha ricevuto una risposta, sempre in formato social, da parte del diretto interessato, il Di Maio Super abbronzato. Questi, sul suo profilo ufficiale Facebook, che conta oltre 2.3 milioni di like, ha commentato così: “Ragazzi… Prometto che la prossima estate metterò la crema 50. E grazie per avermi reso questa giornata più leggera” il tutto condito da una emoji ridente alla fine e da una sfilza di meme riportati da lui stesso.

Evidentemente deve aver letto anche i messaggi di chi, senza troppi filtri, gli sfaceva notare che “l’abbronzatura da venditore di cocco non si porta più dagli anni ’80”.