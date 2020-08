Come il finale di Lucifer 5×08 influenzerà la 2ª parte di stagione, Tom Ellis: “Si torna alle origini”

Attenzione: l’articolo contiene SPOILER sul finale di Lucifer 5×08.

L’ultimo episodio della prima parte di Lucifer 5 si è concluso con un grosso cliffhanger su cui ci sarà molto da discutere. I primi otto episodi della quinta stagione sono stati rilasciati il 21 agosto su Netflix, mentre la seconda tranche sarà disponibile in data ancora da destinarsi – secondo Tom Ellis potrebbe uscire tra la fine dell’anno e l’inizio del 2021.

L’attesa sarà esasperante, visti gli eventi accaduti negli ultimi minuti dell’episodio di Lucifer 5×08.

Non leggete oltre se non volete sapere cosa accade nel finale.

SPOILER

Papà e a casa! L’attore Dennis Haysbert debutta nel ruolo di Dio per placare la lotta tra i suoi figli angelici – ovvero Lucifer, il gemello Michael e Amenadiel – e Maze. Nessuno avrebbe previsto un suo arrivo così repentino, neanche i diretti interessati. In un’intervista con Entertainment Weekly, Tom Ellis è rimasto piacevolmente sorpreso da quell’ingresso: “Non sapevo se avrebbero introdotto Dio in questa stagione. Ogni volta che ne parlo, ho i brividi sulla pelle perché Dennis è un attore e una persona così geniale. La dinamica che ha portato allo show e gli argomenti di cui parleremo a causa sua, non pensavo che saremmo mai giunti a quel livello.”

La presenza di Dio non era inclusa nei piani iniziali degli showrunners Joe Henderson e Ildy Modrovich. Nella prima stagione, infatti, gli autori erano più interessati ad esplorare Lucifer e come l’assenza di suo padre lo avesse colpito. La prima apparizione non ufficiale risale alla seconda stagione, mentre in un episodio della terza, Dio è la voce narrante.

Dopo queste piccole anticipazioni, gli showrunners hanno iniziato a fare sul serio e introdurlo nella quinta stagione, perché fino a poco tempo fa, pensavano che sarebbe stata l’ultima – Netflix ha poi rinnovato Lucifer per una sesta stagione conclusiva. La sfida principale, continuano Henderson e Modrovich, riguardava il come e quando introdurre Dio nella storia.

“Dio è la metafora di tutti i nostri padri – quelle figure inconoscibili con cui siamo cresciuti e che conosciamo, ma da bambini cerchiamo di indovinare cosa realmente vogliono e hanno bisogno. La sfida è stata onorare tutto ciò pur portando in un personaggio in carne e ossa. Poi è diventato divertente”, spiega Henderson.

Offerta Hydream Custodia in Silicone per Amazon Echo Dot 3a Generazione -... DESIGN PERFETTO: perfetto per Echo Dot di terza generazione. (Non...

L'accesso completo a tutti i pulsanti, porte e touch panel...

“Penso che abbiamo creato un modo per mantenere il mistero di Dio, anche se è proprio di fronte a noi”, dichiara la Modrovich, aggiungendo che la sua presenza nella storia renderà le cose ancora più frustranti perché: “È davanti a noi e continua a fare il timido.”