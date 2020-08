Chicago Med 4 mette Will e Natalie alle strette con i nuovi episodi e poi finisce in panchina: quando vedremo la serie?

Duro colpo per i fan di Chicago Med 4 che non solo hanno dovuto attendere a lungo prima di vedere i nuovi episodi in onda su Italia1, dopo il finale di Chicago PD 6 e Chicago Fire 7, ma adesso le cose stanno per mettersi male, di nuovo. La serie ha debuttato la scorsa settimana e tornerà in onda oggi, 27 agosto, ma non lo farà la prossima settimana. Salvo cambiamenti, la serie non andrà in onda il 4 settembre per lasciare spazio alla Mercedes-Benz Arena di Stoccarda in cui la Germania affronta la Spagna nella prima giornata del gruppo 4 di Nations League.

Secondo le ultime anticipazioni sembra che lo stesso potrebbe accadere anche l’11 settembre, visto che il torneo continuerà ad andare in scena, ma non è dato sapere se, a quel punto, Chicago Med 4 slitterà ad un’altra serata oppure no. Rimane il fatto che i fan dovranno accontentarsi degli ultimi tre episodi in onda oggi, ovvero il quinto, il sesto e il settimo della stagione.

In particolare, alle 21.20, l’appuntamento è fissato con l’episodio dal titolo “Quello che non sai” in cui il primo compito di Will come informatore della polizia mette a dura prova il suo rapporto con Natalie. el secondo, dal titolo “Il male minore”, al Chicago Med arriva una ragazza dell’Europa dell’Est con diversi traumi causati da un incidente d’auto. Ethan scopre che in realtà è stata anche picchiata.

Ecco il promo italiano degli episodi in onda oggi, 27 agosto, di Chicago Med 4:

Infine, a chiudere la serata ci penserà l’episodio numero 7 dal titolo “Il veleno dentro di noi” in cui Ethan è alle prese con il marito di una donna deceduta in ospedale, che con una bottiglia di gas tossico dà luogo ad un’emergenza da esalazioni.

Chicago Med 4 dovrebbe tornare in onda con gli episodi 8, 9 e 10 della stagione ma, a questo punto, non si capisce bene quando. Toccherà a Italia1 far sapere ai fan, magari proprio questa sera, la data di messa in onda dei nuovi episodi.