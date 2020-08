Ancora ritardi per il bonus bici dal Ministero dell’Ambiente: le ultime il 27 agosto

Arriva direttamente da LA7 un importante approfondimento per quanto riguarda il bonus bici, decisamente in ritardo rispetto alle previsioni iniziali. In tanti, infatti, arrivati a questo punto si sarebbero aspettati un segnale concreto dal Ministero dell’Ambiente per la sua effettiva erogazione, ma rispetto a quanto vi abbiamo riportato una settimana fa sulle nostre pagine non sono poi cambiate così tante cose. Cerchiamo di fare ordine con quello che sappiano oggi 27 agosto.

La questione bonus bici oggi 27 agosto

Secondo lo studio di LA7, chi compra ad oggi ancora non è sicuro di ottenere il bonus bici, che ricordiamo può arrivare anche a 500 euro. Ai venditori viene demandato il compito di rassicurare ed informare gli utenti. Il problema è che ad oggi manchi ancora una piattaforma allestita dal Ministero dell’Ambiente, affinché il cliente finale possa avanzare ufficialmente la richiesta per ottenere il voucher. Difficile dire se la situazione sia destinata a sbloccarsi a settembre.

La stessa fonte, infatti, non dà rassicurazioni sotto questo punto di vista, con gli addetti ai lavori che addirittura iniziano a mettere in dubbio il fatto che prima o poi l’incentivo diventi effettivamente operativo. La questione, dunque, è delicata ed è avvolta nell’incertezza, con il paradosso che in tanti abbiamo già effettuato l’acquisto senza che vi fosse la sicurezza totale sulla disponibilità del bonus bici.

Trovate il servizio in questione sul sito di LA7, con il regolamento ufficiale aggiornato al giorno 11 giugno. Da quel momento, non abbiamo avuto ulteriori informazioni a proposito del bonus bici dal ministero dell’ambiente. Morale della favola? Ad oggi, 27 agosto, chi acquista non può ritenersi sicuro del rimborso. Staremo a vedere se ci saranno novità concrete sotto questo punto di vista tra la fine del mese di agosto e l’inizio di settembre, sperando che la situazione si sblocchi prima del freddo.