Altered Carbon 3 non ci sarà, Netflix cancella la serie senza un finale e il motivo non è il Covid-19

Continua la mattanza delle serie Netflix. Il colosso di streaming ha annunciato che Altered Carbon 3 non ci sarà, mettendo la parola fine allo show cyberpunk dopo due sole stagioni. Gli ultimi otto episodi sono stati rilasciati lo scorso febbraio sulla piattaforma.

Creata da Laeta Kalogridis e basata sul romanzo omonimo del 2002 di Richard K. Morgan, la seconda stagione è ambientata trent’anni dopo gli eventi della conclusione della prima. Takeshi Kovacs (interpretato da Anthony Mackie) è l’unico sopravvissuto di un gruppo di guerrieri interstellari d’élite, e continua la sua eterna missione alla ricerca del suo amore perduto, Quellcrist Falconer (Renée Elise Goldsberry). Mackie è il secondo attore ad interpretare Takeshi, dopo Joel Kinnaman, volto del protagonista nella prima stagione.

Il motivo del mancato rinnovo di Altered Carbon 3 non sembra, però, legato ai costi delle misure anti Covid-19 – come invece era successo con The Society e I Am Not OK With This, entrambe confermate per la seconda stagione e poi cancellate. Infatti, stando a quanto riporta Deadline, Netflix aveva già deciso ad aprile di non rinnovare Altered Carbon, dopo aver visionato i costi di produzione e il numero di utenti che avevano visto la serie sulla piattaforma. A causa dei risultati non proprio ottimale e sotto le aspettative (secondo alcuni, la seconda stagione non è stata in grado di bissare il successo della prima), Netflix avrebbe così scelto di non proseguire con una terza stagione.

Will Yun Lee, che ha vestito i panni di una prima iterazione di Kovacs, ha espresso il suo rammarico per la cancellazione: Altered Caron è stato un bel percorso! Grazie a tutti i fan che hanno visto entrambe le stagioni. Takeshi Kovacs è uno dei miei personaggi preferiti finora interpretati!

What a great ride it has been on #AlteredCarbon !! Thanks to all the fans that tuned in for both seasons❤️🤙🏽 Takeshi Kovacs, one of my fav characters I’ve gotten to play! ⁦@Skydance⁩ ⁦@netflix⁩ pic.twitter.com/k0Pab0u35B — Will Yun Lee (@WillYunLee) August 26, 2020

I fan di Altered Carbon sono insorti sui social, in particolare Twitter, accusando Netflix di preferire prodotti “commerciali” a quelli più complessi. C’è chi cita Tredici, serie portata avanti fino allo stremo, e chi i film adolescenziali di The Kissing Booth.

Netflix making 3 ‘Kissing Booth’ movies and somehow dragged ‘13 Reasons Why’ to 4 seasons. But they’re cancelling Altered Carbon, a phenomenal ass show, after 2 seasons. That don’t sit right with me in the slightest. — Rodney (@rodneyn95) August 26, 2020

Qualcun altro, infine, menziona il cast diversificato di Altered Carbon, una delle poche serie attuali in cui figurano anche attori asiatici.

What the fuck are you doing @netflix? Don't you dare take #AlteredCarbon away from us. You've an awesome series, with an awesome asian cast. Fix that shit, stop canceling good shows. pic.twitter.com/DzfasMZdLr — pedro type 40👽 (@pedrotype40) August 26, 2020

Gli appassionati di Altered Carbon hanno già iniziato la loro campagna social allo scopo di salvare lo show dal baratro della cancellazione. Non sappiamo se Netflix ripenserà alla sua decisione o se qualche network o colosso di streaming si farà avanti per acquistarla. Al momento, la serie tv risulta cancellata, lasciando i fan senza un degno finale.