Ad alcuni utenti non funziona Wikipedia il 27 agosto: non è un down

Sembrano essere in corso alcune anomalie oggi 27 agosto, considerando il fatto che a detta di diversi utenti non funziona Wikipedia questo giovedì. Questione molto particolare, di sicuro diversa rispetto a quella che vi abbiamo riportato a marzo sulle nostre pagine, quando la nota enciclopedia digitale venne momentaneamente oscurata. Resta il fatto che da alcune ore parte del pubblico italiano non riesca ad accedere ai suoi servizi. A mio modo di vedere, non ci sono ancora gli estremi per parlare di down al momento della pubblicazione del nostro articolo.

A chi non funziona Wikipedia? I problemi del 27 agosto non rappresentano un down

Stando ai numeri proposti in tempo reale dalla specifica pagina di Down Detector, è possibile affermare che non funziona Wikipedia. Allo stesso tempo, i problemi pare stiano coinvolgendo un numero limitato di utenti. Possibile che ci siano problemi tecnici con l’app, o in alternativa che sia sorto qualche malfunzionamento con specifici sistemi operativi. Ne sapremo di più nelle prossime ore, visto che al momento non abbiamo ancora comunicazioni ufficiali in merito.

Chiaro che in un contesto così incerto, in cui secondo parte degli utenti italiani non funziona Wikipedia, diventa fondamentale che mi rivolga ai nostri lettori. Avete notato anomalie oggi 27 agosto? Sul sito o attraverso l’app ufficiale? Fateci sapere con un commento a fine articolo, così da mettere a fuoco nel migliore dei modi l’eventuale down che potrebbe diffondersi nel corso della giornata. Dal mio punto di vista, posso solo ribadire di non aver riscontrato problemi.

Aggiornamento ore 12.38: i numeri su questo malfunzionamento sono ancora relativamente contenuti, ma posso confermarvi che per alcuni utenti non funziona Wikipedia in questi minuti. Restano sconosciute le cause di questi problemi, almeno per ora.