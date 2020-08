29 anni fa usciva Ten dei Pearl Jam, il capitolo più passionale del grunge

Quando Ten dei Pearl Jam arrivò nei negozi non tutti erano soddisfatti del risultato. Il bassista Jeff Ament, in particolare, storse il naso quando si trovò a riascoltare il lavoro del produttore Rick Parashar. Troppi riverberi, troppo delay, elementi che non offrivano la proiezione che la band di Eddie Vedder aveva in mente mentre registrava nei London Bridge Studios di Seattle.

Fu Seattle, soprattutto, la cornice all’interno della quale si consumava quel nuovo movimento che restituì al pubblico nuova carne da consumare. Il 1991 era l’anno di Nevermind dei Nirvana, la faccia commerciale più rozza del grunge – anche se tutti conveniamo nel considerare Bleach e In Utero i migliori lavori della squadra di Kurt Cobain.

Se Seattle portava sul palco personaggi disorientati e furiosi, i Pearl Jam erano l’amante passionale, l’amplesso bollente che risvegliava tutti i sensi. Ten, infatti, fece venir fuori una realtà che sì, attingeva dal punk suonato un po’ meglio, ma i Pearl Jam sapevano il fatto loro.

Le chitarre di Stone Gossard e Mike McReady attingevano da Pete Townshend degli Who e da Jimmy Page dei Led Zeppelin e in Ten dei Pearl Jam dominavano i riff e le liriche urbane e veraci di Vedder, che cantava i chiaroscuri dei singoli ma lo faceva con la dote del profeta.

Se Black è ancora oggi il capolavoro dell’intera discografia dei Pearl Jam, se Jeremy è il canto funebre di un fatto di cronaca e se Alive è la canzone più richiesta nei concerti, in Once, Even Flow, Porch e Deep troviamo ancora l’eredità dell’hard rock ma senza le influenze metal che nel grunge erano spesso peculiari, specie se scomodiamo gli Alice In Chains.

Ten dei Pearl Jam dimostrò che il grunge non era un territorio circoscritto: oggettivamente la band aveva – e ha ancora – uno stile caratteristico, e lo fece capire al mondo a partire dal primo disco.