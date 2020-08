Tenet: Tom Cruise ha visto il film di Christopher Nolan, ecco la sua reazione

Dopo le prime recensioni della critica statunitense, anche Tom Cruise ha diffuso il proprio parere riguardo a Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan. La pellicola è arrivata proprio oggi in diverse sale cinematografiche europee.

Big Movie. Big Screen. Loved it. pic.twitter.com/DrAY5tRg5P — Tom Cruise (@TomCruise) August 25, 2020

L’attore, conosciuto specialmente per Mission: Impossible e Top Gun, si è recato presso un cinema di Londra, insieme a Christopher McQuarrie (lo sceneggiatore di Top Gun: Maverick), per guardare l’atteso lungometraggio di Nolan. Cruise ha poi pubblicato un tweet su Twitter in cui ha espresso il proprio parere.

Gran film. Grande schermo. L’ho amato.

Con queste semplici parole la star di numerosi film d’azione ha commentato Tenet. Ricordiamo inoltre che Tom Cruise si appresta a tornare sul grande schermo con Top Gun: Maverick, in arrivo a dicembre, e Mission Impossible 7. L’attore sta inoltre progettando di collaborare con Elon Musk per realizzare il primo film interamente girato nello spazio.

Dopo mesi di attesa, Tenet è finalmente giunto sul grande schermo. Lo sci-fi d’azione di Christopher Nolan racconta una missione nel mondo dello spionaggio internazionale che si “svolge al di là del tempo reale”. Realizzato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm, Tenet è uscito oggi 26 agosto 2020 in alcuni paesi, tra cui l’Italia.

Il cast è composto da John David Washington, Robert Pattinson (protagonista anche di The Batman), Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine e Kenneth Branagh.