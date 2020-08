Pronto un nuovo singolo di Fedez, l’annuncio su Instagram: “Sarà un anno prolifico”

Un nuovo singolo di Fedez è nell’aria. Lo annuncia lo stesso Federico Lucia nelle stories su Instagram per rispondere alla domanda: “Stai lavorando su nuova musica?” rivoltagli da un fan.

Il rapper e imprenditore milanese, infatti, ha invitato i suoi follower a rivolgergli una domanda e la prima arrivata è stata proprio sui nuovi progetti dell’artista. Nel rispondere al suo fan Fedez ha annunciato di aver appena concluso una nuova traccia in uno studio di Cagliari.

Sappiamo, infatti, che i Ferragnez si trovano in Sardegna per le vacanze estive e per questo motivo si sono sottoposti al tampone per testare un’eventuale positività al SARS-CoV-2. In questo 2020 segnato particolarmente dalla pandemia del Coronavirus Fedez ha sfornato nuovo materiale dopo un lungo periodo di silenzio discografico, durante il quale aveva annunciato di volersi dedicare alla famiglia.

Da Le Feste Di Pablo con Cara a Bimbi Per Strada, il rapper ha saputo sparare dritto anche con singoli come Problemi Con Tutti (Giuda) e Roses. In tanti si sono chiesti, alla luce di ben 4 tracce inedite dell’ex partner in crime di J-Ax, se fosse in arrivo un nuovo album dopo Paranoia Airlines (2019).

A questo giro, a quanto pare, avremo un nuovo singolo di Fedez a breve e il rapper, sempre nelle stories su Instagram, aggiunge: “Sarà un anno prolifico”. Avremo anche un nuovo album?

Per il momento Federico Lucia non aggiunge altro e continua a scherzare con la sua famiglia sui social mostrando attimi giocosi con il figlio Leone, con sua moglie Chiara Ferragni e annunciando che a breve ripartirà il format Muschio Selvaggio.

Alla luce delle ultime novità musicali del rapper, il nuovo singolo di Fedez potrebbe essere un’altra bomba sganciata contro tutti, dal momento che la voce di Prima Di Ogni Cosa ultimamente ha dissato i personaggi più noti della politica italiana.