Pronti con MIUI 12 su almeno 15 Xiaomi tramite l’ondata di fine agosto

Lo scorcio finale del mese di agosto sarà molto importante per diversi smartphone di Xiaomi che sono in attesa di ricevere l’aggiornamento con MIUI 12. Dopo il bollettino di alcuni giorni fa, infatti, possiamo tornare sull’argomento portando alla vostra attenzione una nuova lista di device che inizierà a toccare con mano il pacchetto software a strettissimo giro. Proviamo, pertanto, a fare ordine tra le informazioni disponibili in modo tale che non si crei confusione sul tema.

La lista degli smartphone Xiaomi a breve compatibile con MIUI 12

Secondo alcuni dettagli riportati in queste ore da una fonte autorevole come Phone Android, abbiamo almeno 15 dispositivi Xiaomi in procinto di installare MIUI 12. Gli smartphone della seconda ondata, più in particolare, sono destinati a ricevere l’aggiornamento della versione stabile impostato sul tanto atteso pacchetto software a partire dallo scorso martedì, almeno stando a quanto riportato dalla fonte. Una vera e propria svolta per tantissimi utenti, anche italiani, che da tempo attendono segnali concreti sotto questo punto di vista.

Vi ricordo che il produttore consiglia di andare nelle impostazioni del proprio smartphone per verificare se l’aggiornamento risulti effettivamente disponibile in OTA (over the air). Detto questo, analizziamo più da vicino l’elenco dei dispositivi interessati. Troviamo infatti i vari Xiaomi Mi Mix 3, Mi Mix 2S, Mi 9 SE, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8, Mi 8 UD, Mi CC9, Mi CC9 Pro, fino ad arrivare al cosiddetto Mi CC9 Meitu Edition.

In questo particolare contesto, poi, rientrano anche alcuni dispositivi della linea Redmi, considerando il fatto che l’elenco degli smartphone Xiaomi compatibili con MIUI 12 come sempre va analizzato ad ampio raggio. In particolare, in questo caso dobbiamo soffermarci sui vari Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7, Redmi 10X Pro 5G, Redmi 10X 5G e Redmi 10X 4G. Che ne pensate delle ultime novità riscontrate?