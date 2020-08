Morgan canta La Canzone Di Geppetto, rivisitazione del brano di Nino Manfredi dal Pinocchio di Comencini

Tutti moriamo a stento mentre Morgan canta La Canzone Di Geppetto, un brano che fa parte inevitabilmente dell’infanzia di noi boomer che ci avviciniamo alla quarta decade delle nostre primavere.

Stiamo parlando, infatti, del brano che chiudeva il celeberrimo sceneggiato Le Avventure Di Pinocchio che Luigi Comencini portò sul piccolo schermo nel 1972, ispirato al romanzo di formazione di Carlo Collodi. La voce nella versione originale era di Nino Manfredi che appunto nell’opera di Comencini interpretava Mastro Geppetto, padre del burattino più amato dai bambini.

Manfredi scrisse la canzone insieme a Fiorenzo Carpi e Marco Castoldi lo ricorda nei credits della sua versione. Una rivisitazione, la sua, in cui dominano il delay sulla voce alterata anche da un chorus dissonante e il synth, strumento per il quale Castoldi non ha mai nascosto la passione.

La versione di Morgan inizia con atmosfere fiabesche per poi spostarsi su un inserto in inglese con i bpm che rallentano per dare spazio alle percussioni: il risultato è un esperimento degno dei Pink Floyd e dei King Crimson, specialmente grazie al reverse delay scelto per alcuni segmenti vocali.

Morgan canta La Canzone Di Geppetto e ci offre una rivisitazione fatta a regola d’arte, un’elevazione di un brano che un tempo cantavano i bambini e che ora si sposta su nuovi universi sonori. Su Morgan si è detto di tutto, specialmente dall’incidente di Sanremo con Bugo, ma il suo impegno nella musica è sempre più intenso.

Lo abbiamo ascoltato con passione nella sua rivisitazione di Canzone Per Te di Sergio Endrigo, oggetto della discordia al Teatro dell’Ariston di cui si è riappropriato con grande stile.

Eseguire una cover non è un gioco: Morgan canta La Canzone Di Geppetto e ci dà un’altra lezione di musica, zittisce le polemiche e apre nuovamente il suo palcoscenico emozionale, cupo ed elegante.