Miguel Herran, Rio de La Casa di Carta, scioccato dalle vacanze in Sardegna: “2000 persone intorno, situazione impossibile”

Miguel Herran è stato uno tra i tanti volti dello star system a scegliere la Sardegna come meta delle sue vacanze: il Rio de La Casa di Carta vi è approdato a luglio, quando ancora i dati sul contagio non facevano temere per gli abitanti e i turisti dell’isola. Ma l’attore si è sentito ugualmente spaventato dall’assembramento che si è creato intorno a lui all’arrivo su una spiaggia, documentato da alcuni video apparsi sui social.

Alcuni fan de La Casa di Carta hanno accolto Miguel Herran intonando Bella Ciao, il canto partigiano diventato inno dei protagonisti della serie, ma il problema è sorto quando il gruppo si è andato infoltendo sempre più. La gestione della fama non sembra essere il forte dell’attore, che è estremamente riservato e detesta esporsi, parlare troppo e concedendosi al pubblico. E la vacanza in Sardegna ha dimostrato quanto sia difficile per lui maneggiare la popolarità che ha ottenuto grazie a La Casa di Carta ed Elite.

Parlando con la testata spagnola Lavanguardia, l’attore che interprete l’hacker Rio nella fortunata serie Netflix ha raccontato l’esperienza della vacanza in Italia come una “situazione impossibile“.

L’esposizione implicata dalla partecipazione a due serie di successo come La Casa de Papel e Elite è enorme, ma ho sempre cercato di essere in una posizione neutra, di non parlare, di passare inosservato. E, alla fine, dopo averci pensato molto, ho capito che questo è impossibile e che non dovrei essere così sopraffatto da come le persone mi vedono e cosa pensano di me. Non è la mia vera immagine. Chi è al mio fianco lo sa; le persone a cui tengo. E, in qualche modo, anche chi viene rispettosamente a chiedere una foto, o a chiacchierare un po’, ma ovviamente ci sono situazioni impossibili. Eravamo in Sardegna e fuori dal luogo dove eravamo si sono riunite duemila persone per vedere cosa facessi. Ecco perché molti nelle mie circostanze si rinchiudono, escono con due ragazzi della sicurezza e solo in posti che conoscono o sono riservati. Cerco di condurre una vita normale ma a volte…

L’attore ha un rapporto non semplice con la popolarità, anche sui social: il fatto di avere 14 milioni di followers su Instagram, ad esempio, è qualcosa che non vuole diventi prioritario rispetto al suo lavoro. Herran vuole rimanere un attore e non diventare un influencer.

Il mio lavoro è recitare, non vendere la mia immagine. Non lo faccio per soldi. Inoltre non volevo avere quella quantità di follower che è arrivata grazie alla mia professione, per la quale sono super grato, ma il mio lavoro non è incoraggiarti a comprare un certo cellulare o una certa maglietta. È trasmettere sentimenti attraverso un personaggio. Sono mondi che considero molto remoti. Pochissime volte mi occupo di pubblicità, ma è una cosa che rispetto molto e se un giorno mi proporranno di collaborare con un brand per il quale provo affinità, lo farò.

Dopo le vacanze in Sardegna, Herran è tornato sul set de La Casa di Carta per girare la quinta ed ultima stagione, dopo che il suo personaggio ha innescato la trama della rapina al centro della terza e della quarta parte della serie.