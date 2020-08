Luca Zingaretti dice addio a Montalbano nel 2021? Dubbi sul futuro della fiction Rai dopo la morte di Camilleri

Luca Zingaretti interpreta il volto de Il Commissario Montalbano da vent’anni in televisione: e se fosse giunto il momento di andare in pensione? È lo stesso attore romano a lanciare qualche indizio su un ipotetico addio.

Nel corso di un’intervista a La Repubblica, Luca Zingaretti è incerto sul futuro della fiction Rai, campione d’ascolti in Italia e in tutto il mondo. Fin dal 1999, Montalbano, personaggio nato dalla fantasia dello scrittore Andrea Camilleri, ha registrato il boom di consensi, superando gli 11 milioni di spettatori in una sola serata. Il pubblico lo ama, e anche Zingaretti non può fare a meno del suo alter ego. Oppure no?

“Archiviato? Non lo so ancora”, dichiara l’attore a La Repubblica. “L’anno scorso abbiamo girato tre episodi nuovi e la Rai ne ha mandati in onda solo due, quindi nel 2021 dovrebbe esserci l’altro episodio, Il metodo Catalanotti, l’ultimo della serie in ordine cronologico scritto da Camilleri. Dopo di questo ci sono ancora due romanzi e dei racconti che si potrebbero girare, però”, ammette, “Non so se ho voglia“.

Parole che nascono dal profondo, sottolineando come Zingaretti, nonostante sia fortemente legato a Montalbano, sente che è il bisogno di voltare pagina? “Non certo per il personaggio di cui mi sono innamorato profondamente. Penso abbia raccontato l’Italia degli ultimi vent’anni. È che in questi anni sono morti compagni di viaggio che per me erano fratelli, Andrea Camilleri, il regista Alberto Sironi, lo scenografo Luciano Ricceri, colleghi anziani.”

Il lutto per la morte del celebre scrittore siciliano, avvenuta nel luglio dello scorso anno, e successivamente quella di Sironi, che ha diretto tutti gli episodi della fiction Rai, hanno colpito tutta la produzione. Questi eventi drammatici hanno spinto Luca Zingaretti a prendere in mano le redini di Montalbano, cimentandosi dietro la telecamera, come ricorda a Repubblica:

“Le ultime regie le ho fatte io”, poi arriva l’ultima confessione. “Non so se cedere il testimone e finire in bellezza o visto che siamo arrivati fino a qua fare gli ultimi cento metri, se fare un anno sabbatico o dopo vent’anni un congedo definitivo“.

Insomma c’è ancora molta incertezza sul futuro de Il Commissario Montalbano (almeno quello televisivo). L’ultimo romanzo di Camilleri, Riccardino, segna la fine del suo personaggio letterario (ricordiamo, solo su carta).