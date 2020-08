La possibile bufala su Briatore ricoverato per Covid: le sue parole

Ci sono alcuni importanti aggiornamenti che vi dovevo a proposito della storia riguardante Flavio Briatore ricoverato per Covid presso il San Raffaele a Milano. Nella giornata di ieri, infatti, ha preso piede grazie ad una fonte autorevole come L’Espresso che il noto imprenditore fosse risultato positivo al tampone per il Coronavirus, stando anche alle informazioni che in un primo momento ho portato alla vostra attenzione con l’articolo in merito. Tuttavia, per correttezza d’informazione vanno registrate le sue dichiarazioni pubbliche di questa mattina ed una potenziale bufala dietro l’angolo.

Non è da escludere la bufala su Briatore ricoverato perché positivo al Covid

Briatore ricoverato presso la struttura ospedaliera milanese rappresenta una notizia vera. Partiamo da questo presupposto, confermato anche da Il Corriere della Sera e confermato poco fa da TGCom. Come affermato ieri sera in TV da Daniela Santanché, non abbiamo la certezza che l’uomo sia positivo al Covid. Stando alle dichiarazioni del diretto interessato, il tampone è stato effettuato, ma in queste ore non si conosce ancora il risultato. Lui stesso ha risposto con “può darsi”, a proposito del possibile status di “positivo”.

Ufficialmente, Briatore ricoverato per prostatite dunque. Si tratta di un aggiornamento importante rispetto a quanto riportato nella giornata di ieri, che tuttavia non rende necessariamente una bufala la storia del suo possibile contagio. A questo punto, a mio modo di vedere, le questioni sono due: o L’Espresso ha ottenuto il risultato del tampone in anticipo rispetto allo stesso Briatore, o la notizia sul suo possibile contagio è stata diffusa troppo velocemente e senza le verifiche del caso.

Vedremo se in giornata arriveremo al verdetto, scoprendo se Flavio Briatore ricoverato sia riconducibile anche al Covid, o ad una semplice prostatite. Allo stato attuale, è opportuno non parlare di bufala (lui stesso ha risposto con “può darsi” su questa prospettiva), né dare per scontato che il risultato del tampone non sia quello da lui sperato.