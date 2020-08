Inter-Conte, pace fatta. Con Messi si sognano scudetto e Champions

Conte e Messi. Messi e Conte. E’ l’Inter ad infiammare la fantasia dei tifosi nella torrida estate del Covid-19. I raduni di Juve e Napoli passano quasi in silenzio rispetto alla telenovela Conte-Inter nella quale irrompe anche Messi.

Pirlo non scalda il cuore bianconero, Gattuso non è una novita; tutta l’attenzione di queste ore è concentrata sul futuro di Conte. Il divorzio sembrava inevitabile dopo le parole di Conte a fine campione ed al termine della finale di Europa League.

Ma nelle ultime ore lo scenario è completamente mutato. Mentre Conte e Steven Zhang decidevano di rinsaldare il matrimonio, Messi comunicava al Barcellona di volersi congedare dal club blugrana.

Solo una coincidenza temporale? Forse. Ma a noi piace pensare che i destini dei due protagonisti di queste ore di calcio(fanta) mercato sian o molto più vicini di quello che si possa immaginare.

E se Conte avesse deciso di superare i “problemi familiari” ingolosito dalla prospettiva di poter allenare Messi ? La potenza economica della proprietà nerazzurra consente di metter in campo le risorse necessarie. Portare Messi alla corte di Conte, costerebbe uno sproposito. Ma riaccenderebbe l’orgoglio interista proiettando gli uomini di Conte ai vertici del calcio europeo come non avveniva dai tempi di Mou.

I sogni, è noto, son desideri di felicità. Ma stavolta il sogno Messi- Inter potrebbe diventare per Conte una meravigliosa realtà.