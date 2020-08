Il promo di X Factor 2020 con i nuovi giudici Emma, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika

Il promo di X Factor 2020 anticipa la nuova edizione del talent che è stata organizzata in un anno particolare, con la pandemia ancora in corso. Le audizioni si svolgeranno nel rispetto della normativa anti-Covid, così com’era stato annunciato dalla produzione.

I giudici sono già stati annunciati durante una delle ultime puntate di E Poi C’è Cattelan, con la conduzione di Alessandro Cattelan. Due i ritorni, rappresentati da Mika e Manuel Agnelli, ai quali si aggiungono i nomi di Hell Raton ed Emma Marrone.

La nuova edizione tornerà al grido di Back To Music, con uno spot nel quale sono presenti tutti i giudici. Le novità di questa stagione saranno numerose, a cominciare dai casting che sono iniziati in maniera virtuale, così da evitare il contagio da Coronavirus.

A cambiare, sono state anche le modalità di svolgimento delle Audizioni, che per la prima volta si fermano in una sola location. Tutte le selezioni si sono svolte a Roma, così da ridurre al massimo gli spostamenti in tempi di emergenza sanitaria. Le prossime puntate del talent dovrebbero svolgersi alla Candy Home di Monza.

La nuova edizione di X Factor era stata data per certa anche nei mesi di emergenza sanitaria, anche se non era stato specificato come si sarebbero svolte le audizioni. La produzione ha lavorato senza sosta per garantire che tutti i video pervenuti fossero visionati e che nessuno di questi andasse perduto.

La scorsa edizione di X Factor si era conclusa con la vittoria di Sofia Tornambene, della squadra di Sfera Ebbasta. Ad affiancare il trapper erano stati Samuel, Mara Maionchi e Malika Ayane, alla sua prima esperienza come giudice.

Le nuove puntate di X Factor andranno in onda su Sky Uno a cominciare dal 17 settembre, con la conduzione di Alessandro Cattelan che torna anche alla produzione del programma come un anno fa.