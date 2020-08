Hey Jude dei Beatles usciva negli USA 52 anni fa: Paul McCartney la scrisse per il figlio di John Lennon

Incuriosisce oltremodo il fatto che Hey Jude dei Beatles sia in un certo senso collegata a Bohemian Rhapsody dei Queen: per le registrazioni della canzone più epica della sua carriera, infatti, Freddie Mercury usò lo stesso pianoforte impiegato da Paul McCartney.

Fu proprio Paul, del resto, l’animo sensibile che mise nero su bianco la struggente ballata dei Fab Four tra i quali si respirava già aria di capolinea. Il suo rapporto con John Lennon, amico fraterno e partner in crime, era talmente intenso che Paul sentì una forte empatia verso il figlio Julian. Il piccolo Lennon, infatti, subiva il trauma del divorzio tra il padre John e la madre Cynthia Powell siglato nel maggio 1968 a causa della relazione extraconiugale di Lennon senior con Yoko Ono.

Il titolo originale, infatti, doveva essere Hey Jules con Jules come diminutivo di Julian. Per ragioni fonetiche, però, il titolo venne modificato in Hey Jude. Sul senso del brano si fecero tante speculazioni: lo stesso John era convinto che il brano parlasse di lui e non del figlio mentre un giornalista, anni dopo, sostenne che Paul scrisse la canzone ispirato dalla fine della sua relazione con Jane Asher.

Ancora, ci fu chi sostenne che Hey Jude dei Beatles fosse un canto funebre con il quale i Fab Four prendevano coscienza della crisi in atto all’interno del gruppo. Oggi Hey Jude è una delle canzoni più belle e intense dei quattro ragazzi di Liverpool con quelle parole piene di resilienza e tenacia: “Hey Jude, non prenderla male. Prendi una canzone triste e rendila migliore”.

Peculiare del brano, inoltre, è quel finale altamente spiritual che richiese l’intervento di un’intera orchestra fino al fade out ad libitum del volume, una sorta di inno alla vita senza parole.

Hey Jude dei Beatles uscì il 26 agosto 1968 negli USA e 4 giorni dopo nel Regno Unito.