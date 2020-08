Fresche le novità con iOS 14 beta 6: cosa è stato introdotto il 26 agosto

Arrivano proprio in queste ore ulteriori novità per quanto concerne il nuovo rilascio su iOS 14 beta 6, considerando il fatto che Apple ha avviato la distribuzione di un upgrade che potrebbe fare la differenza per il pubblico nel momento in cui sarà rilasciata la versione finale e definitiva. Alcune settimane fa vi abbiamo parlato delle possibili tempistiche necessarie alla mela morsicata affinché si possa concretizzare la distribuzione dell’aggiornamento, ma oggi 26 agosto bisogna concentrarsi su questioni tecniche e specifiche.

Cosa ci presenta iOS 14 beta 6 a fine agosto

Alcune indicazioni su iOS 14 beta 6 ci arrivano direttamente da una fonte come Mac Rumors, secondo cui il rilascio di queste ore non rappresenta certo una rivoluzione per il pubblico. Tuttavia, alcune migliorie potrebbero rivelarsi apprezzabili. In termini di design, l’area orologio prevede dopo questo rilascio una leggera modifica del design che aggiunge una casella arancione intorno all’orario. L’obiettivo è rendere più immediata la percezione che possa essere modificato.

Il dettaglio più interessante, però, investe Spatial Audio. Si tratta della funzione che porta il suono surround agli AirPods Pro e che, al momento, non è ancora implementata sui dispositivi della mela morsicata. Tuttavia, Apple sembra che si stia preparando ad aggiungere la funzione a ‌iOS 14‌ e ‌AirPods Pro‌, avendo aggiunto l’apposita voce alle impostazioni.

Infine, con il rilascio di iOS 14 beta 6, da oggi 26 agosto possiamo sfruttare anche una nuova schermata iniziale di Maps. In sostanza, c’è una nuova schermata iniziale per l’app riguardante le mappe che consente agli utenti Apple di conoscere nuove funzionalità che includono indicazioni in bicicletta, guide curate e supporto per gli autovelox. Insomma, nessuna rivoluzione con il nuovo upgrade, ma uno step di avvicinamento all’aggiornamento nella sua versione stabile e definitiva che richiede grande attenzione al pubblico. Staremo a vede cosa ci diranno le prossime beta.