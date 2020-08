Ellen Pompeo detesta vedersi invecchiare in tv: “Dai 33 ai 50 la differenza si nota. E fa schifo”

Ellen Pompeo ha trascorso la metà della sua carriera nel ruolo di Meredith Grey, protagonista di Grey’s Anatomy, invecchiando sullo schermo nello stesso ruolo per oltre 15 anni. E l’effetto non le piace affatto.

L’attrice ne ha parlato, tra le altre cose, col collega Dax Shepard nell’ultimo episodio del suo podcast Armchair Expert, ammettendo che vedersi invecchiare in tv non è per niente piacevole. Nel caso di Ellen Pompeo, i segni del passare del tempo si notano ancora di più perché ha passato oltre quindici anni indossando lo stesso abito di scena, il camice da dottoressa in Grey’s Anatomy, e il confronto tra le prime e le ultime stagioni risulta ancora più evidente quando ti osservi sempre negli stessi panni.

Per Ellen Pompeo passare “dai 33 ai 50 anni sullo schermo” non è affatto “divertente“: la differenza tra gli esordi e il presente è spiccata “perché sono negli stessi abiti dello stesso personaggio. Quindi il modo in cui mi vedo invecchiare, fa schifo“.

L’attrice ha recentemente ribadito di aver scelto di privilegiare la continuità nella sua professione per ragioni economiche: in sostanza Ellen Pompeo ha accettato di dedicare l’intera carriera ad un solo ruolo perché ben pagato e garanzia di successo, una decisione che le ha permesso di costruire una famiglia potendo contare su basi solide e su una sicurezza finanziaria che non avrebbe avuto altrimenti.

Ancora oggi, dopo 16 stagioni e una diciassettesima in lavorazione, Ellen Pompeo non rinuncia al camice da medico che ha segnato – e certamente anche limitato in termini di opportunità artistiche, ingabbiandola in un ruolo dal quale non potrà mai liberarsi – la sua carriera di interprete, anche se a più riprese conferma di avere intenzione di smettere, prima o poi. Per ora il suo contratto con ABC Studios si limita a coprire la stagione 17 di Grey’s Anatomy, ma altri attori hanno firmato per le prossime tre stagioni, lasciando ipotizzare l’intenzione della rete di rinnovare la serie per diversi anni ancora. Sempre se Ellen Pompeo accetterà di vedersi invecchiare ancora come Meredith Grey.