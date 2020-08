Elettra Lamborghini sceglie le fedi per il matrimonio con Afrojack. Il matrimonio si svolgerà nelle prossime settimane, ragion per cui i due fidanzati hanno deciso di fare acquisti importanti in gioielleria.

I fan, già curiosi per l’evento, le hanno chiesto il motivo per il quale abbia deciso di sposarsi così giovane. Elettra Lamborghini ha dimostrato di avere le idee chiare, dicendosi sicura della scelta fatta: “È un ragazzo d’oro e al giorno d’oggi vanno tenuti stretti… ha tutto ciò che non ho mai trovato in nessun altro”.

Il matrimonio di Elettra Lamborghini e il suo Nick Van De Wall è fissato per il 26 settembre, con diretta nel corso della trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin. L’organizzazione dell’evento è affidata all’esperienza di Enzo Miccio, con il quale è stato già scelto l’abito per la cerimonia. La location, invece, dovrebbe essere stata individuata sul Lago di Como, dopo alcune incursioni sul Garda che erano state riportate anche sui social.

Continua così il 2020 speciale di Elettra Lamborghini, dopo il debutto al Festival di Sanremo in Musica (E Il Resto Scompare). La promozione della versione estesa dell’album è continuata nelle settimane successive prima del Covid, a causa del quale ha dovuto rimandare gli eventi in programma.

I concerti sono ripresi in estate, ma una lunga scia di polemiche ha determinato un nuovo annullamento degli eventi che non potevano garantire la sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti.

In queste settimane, Elettra Lamborghini è in radio con il brano La Isla, nel quale ha duettato con Giusy Ferreri. Le due artiste sono state tra i protagonisti dell’ultima edizione di Vodafone Battiti Live, primo e unico show itinerante dell’estate 2020 riveduto e corretto nel rispetto della normativa anti-Covid.

Il primo album di Elettra Lamborghini risale al 2019 e prende il titolo di Twerking Queen. Il disco è stato pubblicato anche in una versione estesa, per inserire il brano che ha portato sul palco del Festival di Sanremo.