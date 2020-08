È morta Rita Speranza di Amici di Maria De Filippi, la Prof del pubblico parlante

È morta Rita Speranza di Amici di Maria De Filippi. La tenuta Prof del pubblico parlante, insegnante di Lettere, si è spenta all’età di 74 anni. I funerali si terranno a Roma, così come ha annunciato suo figlio Francesco: “I funerali ci saranno domani alle 10,30 alla Parrocchia San Vigilio di Via Paolo di Dono, 218”.

La Prof era diventata nota attraverso la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, quando il pubblico parlante dava le proprie opinioni sulle esibizioni dei concorrenti, chiamati a dimostrare il loro talento al centro del palco.

I suoi giudizi erano sempre molto duri e, per questo, era tra le più temute del pubblico parlante della trasmissione. Rita Speranza ha partecipato a sette edizioni di Amici di Maria De Filippi, a cominciare dalla seconda nel 2003. Negli anni, la Prof aveva continuato a commentare sui social e sui blog, mostrando una continua passione per la trasmissione.

Numerosi sono stati i messaggi che sono arrivati a seguito della scomparsa della Prof, tra questi anche quelli di Massimo Cassanelli e Simone Sitta. I due ex partecipanti al pubblico di Amici di Maria De Filippi hanno voluto salutare Rita Speranza, ricordando i tempi in cui tutti erano chiamati a dare le loro opinioni sui concorrenti in gara.

Nel 2020, Amici di Maria De Filippi si è concluso in una maniera anomala, con la vittoria di Gaia Gozzi che non ha potuto abbracciare i suoi compagni a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Il Serale si è infatti svolto senza pubblico, così da garantire la massima sicurezza ai lavoratori e ai partecipanti.

I casting per la nuova edizione sono già partiti, ma ancora non si conosce la data d’inizio del programma e come potranno svolgersi le puntate con la pandemia ancora in corso. Maria De Filippi ripartirà nel mese di settembre con Tu Sì Que Vales.