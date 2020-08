Demo FIFA 21 e molto altro, le possibili date da tenere d’occhio

La demo di FIFA 21 immancabilmente aprirà in via ufficiale la nuova stagione calcistica in salsa videoludica. Il titolo di Electronic Arts è chiamato come sempre a un grande compito, vista la mole di utenti che annualmente vanno a comporre la community. E le prime feature in cantiere per questa nuova edizione sono state già svelate da parte degli addetti ai lavori.

Il mese di agosto è quello che ormai, da copione, è dedicato al reveal di tutto ciò che bolle in pentola. Quello che si appresta a cominciare invece, il mese di settembre, è quello della ciccia vera e propria. O almeno lo sarebbe dovuto essere sulla carta. L’avvio posticipato dei campionati ha visto anche una traslazione della data d’uscita, che è slittata di una manciata di giorni, all’inizio di ottobre.

Vietato però farsi trovare impreparati, ed ecco che arriva quindi il calendario degli eventi che, a partire dal rilascio della demo di FIFA 21, porterà dritti dritti all’uscita del gioco completo.

La demo di FIFA 21 aprirà le danze, quando il via?

C’è da sottolineare che non ci sono ufficialità in merito ai potenziali giorni che Electronic Arts sceglierà per i vari appuntamenti. Ma il tutto cerca di ripercorrere, facendo analogie con le tempistiche, quanto fatto negli anni scorsi.

Per la demo di FIFA 21 la data prescelta potrebbe essere quella del 22 settembre, a distanza di circa tre settimane dall’arrivo del titolo sugli scaffali. Un lasso di tempo congruo, che permetterebbe di limare le ultime cose in vista della canonica patch al day one. E così, a circa una settimana di distanza, tra il 29 e il 30 settembre, potrebbe essere il momento della Companion App e della Web App.

A stretto giro si aprirebbero poi le danze, con gli utenti EA Play (ex Ea Access) che avrebbero la possibilità, probabilmente dal 1 ottobre, di dare il via alla stagione in early access. Un via limitato, visto che il tutto si tradurrebbe in dieci ore di gaming concesso da Electronic Arts. Ma sono comunque minuti che permettono di avere un rodaggio consolidato in vista dell’uscita definitiva di FIFA 21.

Quest’ultima avverrà a scaglioni, con la Ultimate Edition e la Champions Edition che saranno disponibili dal 6 ottobre, mentre per la standard toccherà aspettare tre giorni, il 9 ottobre. Pronti a scendere nuovamente sul manto verde dei campi digitali?