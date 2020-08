Dei Delitti, dal 26 agosto la docuserie di Rai Storia sugli assassini seriali che hanno sconvolto l’Italia

Le sconcertanti storie di alcuni dei serial killer che hanno dominato le cronache italiane sono al centro di Dei Delitti, la docuserie prodotta da Rai Cultura e trasmessa da mercoledì 26 agosto alle 22.10 su Rai Storia.

Da Vincenzo Verzeni, meglio noto come “il vampiro della Brianza“, a Leonarda Cianciulli, la “saponificatrice di Correggio“, fino al celeberrimo Donato Bilancia, il “killer dei treni“, sono loro i protagonisti di un viaggio tra le menti degli assassini seriali, autori di omicidi che hanno colpito nel profondo l’immaginario collettivo.

La docuserie Dei Delitti prova ad analizzare e raccontare i profili di questi assassini seriali, “mostri” terrificanti per l’opinione pubblica – allarmata ma talvolta anche affascinata da una tale espressione di efferatezza e crudeltà – soprattutto perché i loro delitti atroci hanno avuto una fortissima eco sulle cronache del tempo, entrando di diritto nel dibattito pubblico sulla sicurezza e sulle leggi in materia di omicidio.

Dei Delitti approfondisce anche quante e quali diversi esempio di devianze e malattie mentali si siano riscontrate in tali soggetti in epoche relativamente vicine tra loro, pur con reazioni diverse da parte della società a seconda dei casi. Dalla nascita dell’Antropologia Criminale con Cesare Lombroso, focalizzata sulla mente dell’assassino e sul suo funzionamento, gli studi si sono evoluti includendo l’analisi dell’ambiente e del contesto in cui maturano gli istinti criminali, per capire quanto il fattore esterno incida sia sui delitti che sulle ripercussioni di questi gesti efferati sulla società italiana.

In Dei Delitti, Stefania Battistini raccoglie i contributi dello storico Silvano Montaldo, direttore del Museo di Antropologia Criminale “Cesare Lombroso”, della scrittrice Barbara Bracco e dello psichiatra Corrado De Rosa che raccontano l’Italia del ‘900 attraverso i delitti dei più famosi serial killer che hanno sconvolto il Paese.

Dei Delitti è in onda da mercoledì 26 agosto in tarda prima serata su Rai Storia, disponibile in chiaro al canale 54 del digitale terrestre.