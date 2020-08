Annalisa pubblica Graffiti, brano promozionale dal nuovo album (audio e testo)

Annalisa pubblica Graffiti, il nuovo brano promozionale in attesa del prossimo album che sarà rilasciato il 18 settembre e che ha già un titolo: Nuda. Già annunciata anche la tracklist del nuovo album, nel quale si contano anche diverse collaborazioni tra cui quelle con J-Ax e con Achille Lauro.

Il brano è il primo inedito dopo Houseparty, che ha rilasciato durante la quarantena e nel quale racconta dell’obbligo di restare in casa, che tutti abbiamo dovuto seguire durante i mesi di quarantena. Nel disco sarà presente anche Vento Sulla Luna (con Rkomi), il singolo che Annalisa ha rilasciato con Rkomi e che dà il titolo all’evento live che l’artista ligure terrà al Fabrique di Milano nel 2021.

L’album sarà anche un seguito naturale di Bye Bye, che ha rilasciato nel 2018 dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con Il Mondo Prima Di Te. Il brano le è valso il terzo posto assoluto e un lungo tour con il quale ha toccato tutta l’Italia. Il ritorno dopo Bye Bye era avvenuto con il singolo Avocado Toast, presentato durante la passata edizione dei Seat Music Awards, in diretta dall’Arena di Verona.

Arrivato il momento per un nuovo album, Nuda, Annalisa ha chiamato a raccolta alcuni amici che hanno partecipato alla tracklist del nuovo album. Tra questi, Achille Lauro e J-Ax che hanno ricambiato il favore fatto da Annalisa, presente in entrambi i loro ultimi dischi, 1990 e ReAle.

Il nuovo album di Annalisa era già stato annunciato nei mesi scorsi, anche se solo nelle ultime ore è stato annunciato il titolo del nuovo lavoro. Il concerto che avrebbe dovuto tenere al Fabrique di Milano è stato rimandato a causa dell’emergenza Coronavirus. I biglietti già acquistati per l’evento rimangono validi per la nuova data in programma per il 2021, anno in cui si terrà il Concerto Sulla Luna.

[Strofa 1]

Ho solo la tua voce in testa

Che mi chiama ad una festa

Tutti cantano la stessa

Io non ne ho sentita mezza

Che ho davanti te

E non è facile

Sotto i grattacieli

Sotto fino a ieri

E anche oggi sei la copia

Di tutti i miei pensieri

Levati i vestiti

Vestiti coi Levi’s

Che in un attimo ti levo tutti i dubbi che hai

Aspetta

Che ti aspetto ad una festa

[Ritornello1]

Se tu sei l’estate

Io sono il diluvio

In tutte le targhe

Ci leggo il tuo numero

Abbiamo messo il mare in un acquario

Abbiamo chiuso il cielo nell’armadio

E siamo graffiti

Sui vеtri di un attico

Che diventeranno pioggia

Abbiamo chiuso il tеmpo dentro un attimo

Ed ora non abbiamo fretta

[Strofa 2]

Ho ancora la tua voce in testa

Dentro una chiamata persa

Tutti dicono la stessa

Io non ne ho capita mezza

Che sembra facile

Ma sono in astinenza

Dove sei finito

Toglimi il vestito

E anche oggi sei la scena

Di questo lungo film

Levati i pensieri

Prestami i tuoi Levi’s

Che in un attimo ti levo tutti i dubbi che hai

Aspetta

Che ti aspetto ad una festa

[Ritornello1]

Se tu sei l’estate

Io sono il diluvio

In tutte le targhe

Ci leggo il tuo numero

Abbiamo messo il mare in un acquario

Abbiamo chiuso il cielo nell’armadio

E siamo graffiti

Sui vetri di un attico

Che diventeranno pioggia

Abbiamo chiuso il tempo dentro un attimo

Ed ora non abbiamo fretta

[Bridge3]

Quando la festa è finita

C’è la città che si svuota

E la luna è piena come il portacenere

I graffi dietro la schiena

Come i graffiti che abbiamo ancora addosso

Restano

Anche se qui piove

[Ritornello1]

Se tu sei l’estate

Io sono il diluvio

In tutte le targhe

Ci leggo il tuo numero

Abbiamo messo il mare in un acquario

Abbiamo chiuso il cielo nell’armadio

E siamo graffiti

Sui vetri di un attico

Che diventeranno pioggia

Abbiamo chiuso il tempo dentro un attimo

Ed ora ancora

Ancora

Ancora