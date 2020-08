Tutti gli ospiti dei Seat Music Awards, da Tiziano Ferro ed Ermal Meta a Emma e Alessandra Amoroso

Sono ufficiali gli ospiti dei Seat Music Awards, con la sorpresa Tiziano Ferro che sarà in collegamento da Los Angeles. A condurre le due serate speciali, saranno ancora Vanessa Incontrada e Carlo Conti, da anni alla guida dell’evento.

Come da qualche anno a questa parte, le serate dedicate allo show saranno due e in programma per il 2 e 5 settembre. Annunciata anche uno speciale condotto da Nek e che andrà in onda il 6 settembre alle 16.

I protagonisti dei Seat Music Awards del 2 settembre sono Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Andrea Bocelli, Riccardo Cocciante, Francesco De Gregori e Antonello Venditti, Elisa, Emma Marrone, Tiziano Ferro (in collegamento da Los Angeles), Ligabue, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Gianna Nannini, Eros Ramazzotti, Zucchero Fornaciari e Amadeus, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, Ficarra e Picone.

Per il 5 settembre, sono invece attesi Achille Lauro, Annalisa, Malika Ayane, Boomdabash con Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Fred De Palma e Anitta, Diodato, Francesco Gabbani, Ghali, Il Volo, Irama, J-Ax, Levante, Mahmood, Marco Masini, Ermal Meta, Michele Bravi, Mika, Modà, Fabrizio Moro, Nek, Enrico Nigiotti, Tommaso Paradiso, Piero Pelù, Max Pezzali, Raf e Umberto Tozzi Official, Francesco Renga, Enrico Brignano.

Lo speciale di Nek, invece, ospiterà Il Volo, Gigi D’Alessio e Clementino, Bugo e Ermal Meta, Mario Biondi, The Kolors, Rocco Hunt e Ana Mena, Gaia Gozzi, Aiello, Giusy Ferreri e Mr.Rain.

Quella dei Seat Music Awards sarà un’edizione speciale e dedicata ai lavoratori dello spettacolo, particolarmente colpiti dalla crisi generata dalla pandemia, ancora in corso in tutto il mondo.

Le due serate all’Arena di Verona, tradizionalmente collocate nel mese di giugno, sono state rimandate a settembre e sono un segnale della ripartenza dell’anfiteatro scaligero, da mesi bloccata a causa dell’emergenza sanitaria. Gli spettacoli continueranno anche il 6 settembre, con l’evento Heroes al quale parteciperanno oltre 40 artisti. Lo spettacolo è dedicato agli operatori sanitari, da mesi impegnati nella lotta al Covid-19.