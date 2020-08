Tre grandi protagoniste per “Armonie d’Arte Festival”

Tre appuntamenti speciali per “Nuove Rotte Mediterranee” nell’ambito di “Armonie d’Arte Festival”, la rassegna di musica, teatro e danza, ideata e diretta da Chiara Giordano,che ogni anno propone un programma di grande suggestione. A partire dal luogo dove si svolge il Festival: il Parco Archeologico Nazionale di Scolacium Borgia di Catanzaro, in Calabria.Si tratta di un sito di grande interesse dell’intera area meridionale immerso in un vasto e secolare uliveto, colonia magnogreca, romana, poi insediamento normanno di straordinaria bellezza paesaggistica e di importante valore monumentale.

Il Festival,tra mondovisioni, esclusive e produzioni originali, ha ospitato molti artisti internazionali con una particolare attenzione alle grandi interpreti e protagoniste femminili.

Tra gli appuntamenti speciali sicuramente rientra quello con una leggenda del pianoforte: Martha Argerich che si esibirà nel concerto “Martha Argerich Project” per quintetto e voce recitante, martedì 25 agosto alle 22.

Con lei sul palco Theodosia Ntokou al piano, ilQuartetto d’archi della Scala con Francesco Manara violino, Daniele Pascolati violino, Simonides Braconi viola, Massimo Polidori violoncello, e Annie Dutoit-Argerich, voce narrante.

La grande pianista argentina vanta piùdi sessant’anni di carriera alle spalle, ed è conosciuta nel mondo per la potenza delle sue esecuzioni e per il fascino del suo forte temperamento. Martha Argerich è legata da un lungo rapporto con l’Italia che parte proprio dalla Calabria perché a Crotone nacque il suo Maestro Vincenzo Francesco Scaramuzza, il cui metodo ha poi formato anche il pianista ed acclamato direttore d’orchestra Daniel Barenboim. È famosa in particolare per le incisioni dei capolavori del XX secolo di compositori quali Sergej Rachmaninov, Olivier Messiaen, Sergej Prokofiev e Maurice Ravel, che fanno parte del repertorio che sarà eseguito in una serata che si preannuncia straordinaria.

Dalla musica al teatro. Arriva, per la prima volta, a Scolacium una grande signora della scena, autrice, regista: Emma Dante, conlo spettacolo-concerto I Messaggeri, in programma mercoledì 26 agosto alle 22. Tratto da Euripide e Sofocle, con canti e musica dei Fratelli Mancuso, è un racconto che accosta i messaggeri delle tragedie greche ai nostri messaggeri contemporanei, portatori di dolore e lutto. “Per circa settanta giorni, alle 18.00 in punto, arrivava il bollettino della Protezione Civile – scrive Emma Dantenelle note di regia – a quell’ora mollavamo tutto e ci piazzavamo davanti alla tv per ascoltare l’epilogo delle ultime ore: quante persone contagiate e soprattutto quanti morti? La nostra giornata in quarantena era scandita da notizie tremende che non dimenticheremo mai più. È un dolore che non si può dire con le parole, dice il Messaggero di Eracle prima di raccontare il crimine orrendo che l´eroe compie contro la sua stessa progenie. La vita umana è come ombra e non esiste al mondo un essere felice, conclude il messaggero di Medea nel racconto della morte di Creonte e di sua figlia, o ancora il Messaggero che, dopo aver descritto l´accecamento di Edipo con le fibbie dorate della veste della sua madre-sposa, conclude il suo racconto con queste parole: Occhi MIEI, voi non vedrete mai né i mali che ho patito, né quelli che ho compiuto, ma d’ora in avanti occhi mia, voi vedrete soltanto ‘a tenebbra’. I messaggeri delle tragedie ci riguardano da vicino, assomigliano ai nostri messaggeri contemporanei, portatori di dolore e lutto”. Così continua la regista: “Se accostiamo il racconto della Protezione Civile a quello delle tragedie greche, tra il nostro bollettino e la narrazione dei messaggeri troveremo molte analogie. Il messaggero arriva più o meno verso la fine della giornata in cui si svolge la storia e rivolgendosi direttamente al pubblico, come in un telegiornale, descrive per filo e per segno il racconto dell’orrendo evento. Strutturalmente l’episodio del messaggero è svincolato dal resto della tragedia e resta un racconto a sé stante con un inizio, uno svolgimento e una fine. Contiene nel suo messaggio la parte più cruenta, quella che rende la storia insopportabile al cuore e alla mente. Parla, dicci cos’è accaduto agli infelici, lo esorta il Coro. E il Messaggero comincia. Senza risparmiarci i particolari che sono punte di coltelli affilati. Attraverso ilprocesso doloroso della catarsi, cerca di impietosirci per mondare il corpo e l’anima da ogni contaminazione”.

Per la danza, giovedì 27 agosto, sempre alle 22, è la volta di una icona mondiale: Alessandra Ferri, accompagnata dall’eclettico virtuosismo del violino di Alessandro Quarta, con una produzione speciale in esclusiva dal titolo CORPUS ANIMA. Danzerà ad Armonie d’Arte con Federico Bonelli, oggi principal del Royal Ballet e guest alla Scala, all’Opéra de Paris, in Russia e in Giappone, e con tre giovani artisti classico-contemporanei: l’italiano Giacomo Rovero, vincitore del Grand Prix di New York e ora al Royal Ballet, e James Pette Jordan James Bridge dalla compagnia di Wayne McGregor, artista innovativo e poliedrico.

Alessandra Ferri, esprime una particolare sintonia tra corpo, musica, emozione. Un vero talento conclamato dall’adolescenza, baby ballerina migrata dalla Scala al Royal Ballet londinese all’American Ballet Theatre, su invito di Mikhail Baryshnikov, non è riuscita a lasciare il palcoscenico, a mettere un punto alla sua carriera folgorante. Dopo aver detto addio alle scarpette, è tornata a sedurre le platee nella sua maturità appassionata, affidandosi a coreografi top class, e restando a tutt’oggi una eterna, toccante Giulietta, per sempre.

Una serata dunque speciale, valorizzata dalla musica dal vivo, con il primo violino Alessandro Quarta con il suo 5et, totalmente in armonia per Skylletium/Scolacium, grazie alla plasticità e al potere del corpo danzante e della musica, che esalta e dà respiro ai generosi artisti in scena.

I biglietti sono acquistabili sul sito www.armoniedarte.com.Inoltre, la biglietteria del Festival è aperta al Parco Scolacium tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19, tranne il lunedì, e la sera dello spettacolo sino alle ore 22. Tutti gli aggiornamenti potranno essere consultati sul sito armoniedarte.com