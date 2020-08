Svelati i protagonisti di Toy Boy 2, la nuova stagione riparte da Hugo e gli altri spogliarellisti

Nonostante la prima stagione sia stato un flop sulla tv generalista spagnola, Toy Boy 2 è già in cantiere: il merito del salvataggio della serie da una cancellazione che pareva certa è da attribuirsi interamente all’esito della distribuzione internazionale su Netflix, che ha reso la serie popolare in molti Paesi nel mondo. Stroncata dalla critica e poco amata dal pubblico di Antena3 (la sua programmazione in prima serata ha conquistato a malapena l’8% di share), il thriller ambientato nel mondo degli strip club ha invece trovato consensi in streaming quando è arrivato su Netflix nel marzo 2020, entrando nella top 10 dei titoli più visti per diverse settimane e in diverse nazioni, Italia compresa.

Un successo inatteso, ma non inedito visto che anche per altre serie spagnole come La Casa di Carta e Vis a Vis la distribuzione in streaming si è rivelata salvifica rispetto alla programmazione sulle emittenti generaliste. Di conseguenza, Netflix ha deciso di entrare nella produzione di Toy Boy 2, che non è ancora partita a causa dell’emergenza Covid: la stagione è in fase di sviluppo e le prime conferme sul cast sono arrivate dal regista della serie, Javier Quintas.

Ospite dell’ottava edizione del Cinefan Festival de Úbeda, secondo quanto confermato da Europa Press e riportato da Vertele, il regista ha anticipato che in Toy Boy 2 torneranno i cinque spogliarellisti protagonisti della prima stagione, a cominciare da Hugo Beltrán (Jesús Mosquera), la cui travagliata vicenda giudiziaria è stata al centro della trama di Toy Boy. Accanto a lui torneranno in scena i personaggi di Jairo (Carlo Constanzia Jr), Iván (Jose de la Torre), Germán (Raúl Martiato) e Óscar (Carlos Scholz).

Per ora non è stato divulgato alcun dettaglio sulla trama di Toy Boy 2, ma dopo l’esplosione che ha caratterizzato il finale della prima stagione, in cui è presumibilmente morta Triana (Maria Pedraza), è ipotizzabile che Hugo cerchi di identificare il responsabile e vendicare la ragazza che lo ha aiutato a dimostrare la sua innocenza dall’accusa di omicidio. Non è chiaro, visto l’epilogo drammatico riservato al suo personaggio, se Maria Pedraza apparirà in Toy Boy 2, magari in qualche flashback della trama.

Rinnovata da Netflix quest’estate dopo la popolarità conquistata durante i mesi della quarantena, Toy Boy 2 non ha ancora una data d’uscita, ma potrebbe arrivare sulla piattaforma nel 2021.