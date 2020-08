Station 19 2 chiude i battenti su Canale5 e poi sbarca su Italia1: anticipazioni ultimi episodi 25 e 26 agosto

Station 19 2 si chiude su Canale5, finalmente, dopo un lungo calvario. La serie spin-off di Grey’s Anatomy, è pronta a chiudere i battenti con un doppio episodio e un doppio appuntamento che terrà il pubblico impegnato oggi e domani dopo il crossover andato in onda la scorsa settimana. Cosa ne sarà delle possibili coppie della serie e quali saranno gli ultimi casi di cui i protagonisti dovranno occuparsi? Lo scopriremo solo nella seconda serata di oggi e domani e, in particolare, con gli episodi 16 e 17 in onda poco prima della mezzanotte su Canale5.

Ma cosa vedremo nei nuovi episodi?

Nell’episodio 16 di Station 19 2 dal titolo “Per chi suona la campana“, la squadra del 19 viene chiamata a preparare l’equipaggiamento per rifornire e aiutare nella gestione di un grande incendio incontrollato scoppiato a Los Angeles mentre Victoria fa ancora i conti con la morte di Ripley e non vorrebbe prendere parte al funerale. L’unico in grado di fare qualcosa sembra essere Travis mentre Tanner comunica ad Andy che presto si trasferirà a San Diego per seguire un programma di formazione.

Ecco l’episodio in onda questa sera alla mezzanotte su Canale5:

Il gran finale, l’episodio numero 17, andrà in onda domani su Canale5 alle 23.50, con il titolo “Nell’inferno di fuoco” in cui si parlerà ancora di grandi incendi e, in particolare, la squadra sarà chiamata a prestare aiuto in un quartiere poco lontano dalla zona principale appoggiandosi a due anziani abitanti della zona, esperti in queste situazioni. Intanto, Maya e Jack escono allo scoperto mentre Ryan si prepara per traslocare a San Diego per il Programma Tattiche Paramediche. Come finirà questa seconda stagione?

Ecco il promo del gran finale:

Chi non ha avuto modo e pazienza di seguire la messa in onda di Station 19 nella seconda serata di Canale5 potrà farlo su Italia1. Secondo le ultime novità la serie prenderà il via alla domenica pomeriggio su Italia1 dal 6 settembre con gli episodi della prima stagione. Pronti per un rewatch senza scossoni?